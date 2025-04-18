«Обзывал козлом»: Саша Плющенко рассказал об унижениях со стороны обвиняемого в домогательствах тренера Розанова

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12-летний фигурист Александр Плющенко, представитель знаменитой спортивной фамилии, ранее занимался у Сергея Розанова, но затем перешёл к другому специалисту. Мальчик не захотел терпеть хамское поведение наставника.