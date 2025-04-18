«Обзывал козлом»: Саша Плющенко рассказал об унижениях со стороны обвиняемого в домогательствах тренера Розанова

Александр Плющенко (Фото: Телеграм @doveoftheworld)
12-летний фигурист Александр Плющенко, представитель знаменитой спортивной фамилии, ранее занимался у Сергея Розанова, но затем перешёл к другому специалисту. Мальчик не захотел терпеть хамское поведение наставника.
Фигура Розанова сейчас находится в центре грандиозного скандала. Его бывшая подопечная Вероника Жилина обвинила тренера в домогательствах. Тогда фигуристке было 11 лет, а её наставнику — 30. Девушка рассказала, что однажды после соревнований он пришёл к ней в номер с пивом и настойчиво предлагал сделать массаж. Тогда она испугалась и пригрозила, что будет кричать. Тогда мужчина ушёл.
Вероника Жилина (Фото: Телеграм @doveoftheworld)
Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», руководителем которой также является жена знаменитого чемпиона Яна Рудковская. Она заявила, что доверяет словам фигуристки, несмотря на то, что Розанов звонил ей и уверял, что ничего подобного не делал. Продюсер пояснила, что Сергей, который, к слову, уже четыре года у них не работает, однажды обманул их с Евгением «в очень важном вопросе». Рудковская предложила Веронике Жилиной воспользоваться услугами адвокатов, работающих на академию.
Теперь же в своём телеграм-канале Яна опубликовала видеозапись, на которой её с Евгением сын Александр рассказывает о хамском поведении Розанова в то время, когда юный фигурист был подопечным одиозного тренера.
Сам тренер все обвинения отрицает и заявляет, что готов пройти проверку на детекторе лжи.
Читайте также:
«Поступки Сергея омерзительные»: Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах экс-тренера своей академии
Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке
Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
Вероника Жилина (Фото: Телеграм @doveoftheworld)
Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», руководителем которой также является жена знаменитого чемпиона Яна Рудковская. Она заявила, что доверяет словам фигуристки, несмотря на то, что Розанов звонил ей и уверял, что ничего подобного не делал. Продюсер пояснила, что Сергей, который, к слову, уже четыре года у них не работает, однажды обманул их с Евгением «в очень важном вопросе». Рудковская предложила Веронике Жилиной воспользоваться услугами адвокатов, работающих на академию.
Теперь же в своём телеграм-канале Яна опубликовала видеозапись, на которой её с Евгением сын Александр рассказывает о хамском поведении Розанова в то время, когда юный фигурист был подопечным одиозного тренера.
«Меня обзывали козлом, включая маты, чтоб я «был в аду», и всё такое. Я на полном серьёзе сейчас говорю, не буду вам врать», — говорит 12-летний спортсмен.В заключение Саша Плющенко сказал, что Розанов как человек оказался «не очень порядочным». Рудковская назвала поступки бывшего тренера академии омерзительными и добавила, что, когда от того ушли почти все спортсмены, включая их с Евгением сына, наставнику было сделано «первое и последнее» предупреждение.
Сам тренер все обвинения отрицает и заявляет, что готов пройти проверку на детекторе лжи.
Читайте также:
«Поступки Сергея омерзительные»: Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах экс-тренера своей академии
Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке
Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
Александр Бойцов