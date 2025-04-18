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«Обзывал козлом»: Саша Плющенко рассказал об унижениях со стороны обвиняемого в домогательствах тренера Розанова

Обвиняемый в домогательствах тренер Розанов унижал сына Евгения Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Александр Плющенко (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

12-летний фигурист Александр Плющенко, представитель знаменитой спортивной фамилии, ранее занимался у Сергея Розанова, но затем перешёл к другому специалисту. Мальчик не захотел терпеть хамское поведение наставника.
Фигура Розанова сейчас находится в центре грандиозного скандала. Его бывшая подопечная Вероника Жилина обвинила тренера в домогательствах. Тогда фигуристке было 11 лет, а её наставнику — 30. Девушка рассказала, что однажды после соревнований он пришёл к ней в номер с пивом и настойчиво предлагал сделать массаж. Тогда она испугалась и пригрозила, что будет кричать. Тогда мужчина ушёл.

Вероника Жилина (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», руководителем которой также является жена знаменитого чемпиона Яна Рудковская. Она заявила, что доверяет словам фигуристки, несмотря на то, что Розанов звонил ей и уверял, что ничего подобного не делал. Продюсер пояснила, что Сергей, который, к слову, уже четыре года у них не работает, однажды обманул их с Евгением «в очень важном вопросе». Рудковская предложила Веронике Жилиной воспользоваться услугами адвокатов, работающих на академию.

Теперь же в своём телеграм-канале Яна опубликовала видеозапись, на которой её с Евгением сын Александр рассказывает о хамском поведении Розанова в то время, когда юный фигурист был подопечным одиозного тренера.

«Меня обзывали козлом, включая маты, чтоб я «был в аду», и всё такое. Я на полном серьёзе сейчас говорю, не буду вам врать», — говорит 12-летний спортсмен.

В заключение Саша Плющенко сказал, что Розанов как человек оказался «не очень порядочным». Рудковская назвала поступки бывшего тренера академии омерзительными и добавила, что, когда от того ушли почти все спортсмены, включая их с Евгением сына, наставнику было сделано «первое и последнее» предупреждение.

Сам тренер все обвинения отрицает и заявляет, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

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Колосков: «Спартак» может побороться за «золото» в РПЛ
18 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ.
«"Спартак" в атаке выглядит лучше, чем "Краснодар". Но футболисты "Спартака" не всегда играют так, как умеют на самом деле. Иногда я вижу у "Спартака" психологию аутсайдера. В матче с махачкалинским "Динамо" команда выглядела не очень убедительно», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.

По его мнению, спартаковцы смогут побороться за золото в РПЛ, если будут играть агрессивно, а не выманивать команду соперника и поддаваться ей. На первом месте находится «Краснодар», а на втором — «Зенит».

Напомним, «Спартак» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Следующая игра красно-белых состоится 19 апреля в Самаре с «Акроном».

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Валерий Непомнящий: ЦСКА смотрится очень уверенно
17 апреля 2025, 15:32

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о ЦСКА. По его словам, команда сейчас выглядит стабильнее всех остальных.
«Весной ЦСКА показывает небольшое чудо. Команда очень уверенно смотрится. Наверное, можно сказать, что ЦСКА сейчас стабильнее всех остальных команд. Благодаря этой стабильности «армейцы» борются за два трофея в этом сезоне», — отметил Непомнящий в разговоре с «РБ Спорт».

Он уточнил, что ещё до зимнего перерыва такое развитие событий представить было крайне трудно.

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

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Хоккейный эксперт Савельев: «Трактор» не стоит сравнивать с ЦСКА
17 апреля 2025, 15:13

Фото: iStock/shironosov

Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказал мнение на тему крупных побед минского «Динамо» над «Трактором» и ЦСКА.
«Минское "Динамо" после двух поражений в Москве обыграло дома ЦСКА 7:0, а после двух поражений в Челябинске обыграло "Трактор" 8:0? Взаимосвязи никакой нет по одной простой причине: серию «Динамо» Минск — "Трактор" нельзя сравнивать с серией «Динамо» Минск – ЦСКА», — пояснил Савельев в интервью «РБ Спорт».

По его словам, «Трактор» и ЦСКА являются совершенно разными командами, которые по-своему реагируют на ход игры. Поэтому в подобной ситуации никаких параллелей проводить не стоит, подчеркнул Савельев.

Напомним, минское «Динамо» впервые играет во втором раунде Кубка Гагарина. Так, в третьем матче серии команда обыграла «Трактор» со счетом 8:0.

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Названы пять лучших вратарей в РПЛ
Экс-голкипер «Динамо» Шунин перечислил лучших вратарей в РПЛ
17 апреля 2025, 14:58

Фото: iStock/matimix

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал пятерых лучших голкиперов российского чемпионата на сегодняшний день.
«Назвать пять лучших вратарей РПЛ на данный момент? Не сильно слежу за РПЛ сейчас. Акинфеев, Агкацев, Максименко, Лунёв, Лантратов», — отметил Шунин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. За время своей спортивной карьеры он шесть раз становился чемпионом России, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Вратарь был обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев заявлял, что хочет отыграть 1000 матчей в своей карьере.

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Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой
#страны
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#интервью
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Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ
Губерниев: «Зенит» — фаворит в чемпионской гонке
17 апреля 2025, 14:40

Фото: iStock/matimix

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главным фаворитом в чемпионской гонке РПЛ является «Зенит».
«Если "Краснодар" наберёт очков больше, чем "Зенит", он же станет чемпионом. Поэтому шансы реалистичны. Если обе команды наберут одинаковое количество очков, чемпионом станет "Зенит", потому что у них разница мячей в пользу «Зенита». Конечно, шансы реалистичные. Надо всего лишь набрать очков больше, чем "Зенит", и "Краснодар" — чемпионы», — отметил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.

При этом он отметил, что на сегодняшний день именно «Зенит» является фаворитом после победы над «Краснодаром». После этого матча психологическое преимущество на стороне петербургской команды. Однако фактическим лидером пока является «Краснодар».

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

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