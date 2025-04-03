Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах

Яна Рудковская (Фото: Телеграм @doveoftheworld)
Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений нашёл себе новую подружку. Это произошло во время отдыха звёздной пары на Мальдивских островах.
В личном блоге недавная юбилярша опубликовала трогательное видео, на котором четырёхлетний мальчик прогуливался по пляжу со своей новой знакомой Дашей. Дети были одеты похоже и держались за руки, так что при взгляде со стороны можно было подумать, что по курортному острову дефилирует маленькая, но уже влюблённая пара.
Конечно, приятельницу юного Плющенко тут же окрестили в Сети «невестой». Дети не обижаются, им хорошо и весело вместе, а до взрослых и их насмешек и разговоров нет никакого дела.
К слову, пока маленький Арсений обустраивает на Мальдивах личную жизнь, старший сын фигуриста демонстрирует характер и даже препирается с отцом. Яна показала кадры, где Александр доказывал папе, что он приехал на курорт для того, чтобы отдыхать, а не тренироваться. Мальчик был недоволен тем, что Плющенко-старший разбудил его поиграть в теннис.
Рудковская признаёт, что характер у Саши действительно сложный. По её словам, скандалы, которые он закатывает дома, не идут ни в какое сравнение с «невинными отпускными капризами».
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«Милая пара», — согласилась с этим впечатлением и Рудковская, прокомментировав кадры видеозаписи.
Конечно, приятельницу юного Плющенко тут же окрестили в Сети «невестой». Дети не обижаются, им хорошо и весело вместе, а до взрослых и их насмешек и разговоров нет никакого дела.
К слову, пока маленький Арсений обустраивает на Мальдивах личную жизнь, старший сын фигуриста демонстрирует характер и даже препирается с отцом. Яна показала кадры, где Александр доказывал папе, что он приехал на курорт для того, чтобы отдыхать, а не тренироваться. Мальчик был недоволен тем, что Плющенко-старший разбудил его поиграть в теннис.
Рудковская признаёт, что характер у Саши действительно сложный. По её словам, скандалы, которые он закатывает дома, не идут ни в какое сравнение с «невинными отпускными капризами».
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Александр Бойцов