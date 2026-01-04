«Сын вырвал трубку»: Якубовича пытались развести мошенники

04 января 2026, 12:01

Телеведущий Леонид Якубович едва не стал жертвой мошенников

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Леонид Якубович поделился с KP.RU, что едва не стал жертвой телефонных мошенников.





По словам ведущего «Поля чудес», злоумышленники не раз пытались его обмануть и продолжают звонить до сих пор. Он признался, что несколько раз почти поверил их словам, но успевал вовремя остановиться.



