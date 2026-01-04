«Сын вырвал трубку»: Якубовича пытались развести мошенники
Телеведущий Леонид Якубович едва не стал жертвой мошенников
Телеведущий Леонид Якубович поделился с KP.RU, что едва не стал жертвой телефонных мошенников.
По словам ведущего «Поля чудес», злоумышленники не раз пытались его обмануть и продолжают звонить до сих пор. Он признался, что несколько раз почти поверил их словам, но успевал вовремя остановиться.
«Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук», — сказал собеседник.Якубович добавил, что теперь не общается с незнакомыми абонентами, а сразу прекращает разговор и кладет телефон.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета через звонок в банк.