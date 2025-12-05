«Ворчливая жадная бабка»: Артемий Лебедев устроил разнос Ларисе Долиной

05 декабря 2025, 18:52

Артемий Лебедев раскритиковал суд за решение по квартирному делу Ларисы Долиной

Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал в своём обзоре новостей во «ВКонтакте» резонансное судебное дело с участием певицы Ларисы Долиной.





Суд разрешил Долиной вернуть себе проданную ранее квартиру, оставив покупательницу без жилья и без уплаченных денег. Лебедев резко осудил это судебное решение.



Он подчеркнул, что суд необоснованно учёл обстоятельства мошенничества с деньгами от сделки, которые получили третьи лица. Блогер отметил, что покупательница действовала добросовестно и теперь несёт убытки.

«Короче, Лариса Долина поступила как старая ворчливая жадная бабка, и за это получает по полной программе», — жёстко высказался Лебедев.

