«Надеялась почиститься»: Нарколог Шуров считает актрису Аглаю Тарасову зависимой
Нарколог Василий Шуров прокомментировал ситуацию с задержанием актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту.
В беседе с «NEWS.ru» Шуров отметил, что у него нет оснований считать Тарасову свободной от наркозависимости. Он подчеркнул, что каннабис сохраняется в организме дольше других веществ.
«Слышал, она пряталась несколько дней, не сдавала никакие анализы, может быть, надеялась почиститься. Потом всё-таки пришлось сдаться. Первая версия — везла [каннабис] кому-то. Потом всё-таки пришлось признать очевидную правду, что для себя», — сказал нарколог.Он напомнил, что контрабанда наркотиков — тяжкое преступление.
«Это всегда реальный срок, а не условный. Но у нас избирательный подход к звёздам», — заключил Шуров.Врач добавил, что Тарасова часто бывает за границей, где общается со Слепаковым* и Тиньковым*.