«Надеялась почиститься»: Нарколог Шуров считает актрису Аглаю Тарасову зависимой

05 декабря 2025, 19:17

Психиатр-нарколог Шуров не исключил наркозависимость у Аглаи Тарасовой

Аглая Тарасова (Фото: Instagram** @aglayatarasova)

Нарколог Василий Шуров прокомментировал ситуацию с задержанием актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту.





В беседе с «NEWS.ru» Шуров отметил, что у него нет оснований считать Тарасову свободной от наркозависимости. Он подчеркнул, что каннабис сохраняется в организме дольше других веществ.

«Слышал, она пряталась несколько дней, не сдавала никакие анализы, может быть, надеялась почиститься. Потом всё-таки пришлось сдаться. Первая версия — везла [каннабис] кому-то. Потом всё-таки пришлось признать очевидную правду, что для себя», — сказал нарколог.

«Это всегда реальный срок, а не условный. Но у нас избирательный подход к звёздам», — заключил Шуров.

