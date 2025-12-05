Достижения.рф

«Надеялась почиститься»: Нарколог Шуров считает актрису Аглаю Тарасову зависимой

Психиатр-нарколог Шуров не исключил наркозависимость у Аглаи Тарасовой
Аглая Тарасова (Фото: Instagram** @aglayatarasova)

Нарколог Василий Шуров прокомментировал ситуацию с задержанием актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту.



В беседе с «NEWS.ru» Шуров отметил, что у него нет оснований считать Тарасову свободной от наркозависимости. Он подчеркнул, что каннабис сохраняется в организме дольше других веществ.

«Слышал, она пряталась несколько дней, не сдавала никакие анализы, может быть, надеялась почиститься. Потом всё-таки пришлось сдаться. Первая версия — везла [каннабис] кому-то. Потом всё-таки пришлось признать очевидную правду, что для себя», — сказал нарколог.
Он напомнил, что контрабанда наркотиков — тяжкое преступление.
«Это всегда реальный срок, а не условный. Но у нас избирательный подход к звёздам», — заключил Шуров.
Врач добавил, что Тарасова часто бывает за границей, где общается со Слепаковым* и Тиньковым*.

