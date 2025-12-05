«Никто не защитил»: Иосиф Пригожин рассказал, как у его семьи отобрали квартиру
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о мошенничестве с квартирой его первой семьи
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, как мошенники отобрали квартиру у его первой семьи. Об этом пишет издание «Абзац».
Пригожин рассказал, что злоумышленники обманом заставили его бывшую жену и тёщу переписать жильё на микрофинансовую организацию.
«На Покровке, 38 отняли жильё у детей. Я, поскольку это всё происходило у меня за спиной, узнал уже, когда всё случилось, и обращения мои к правоохранительным органам [оказались безуспешными, — прим. ред.]. Лариса Александровна более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — заявил продюсер.Он уточнил, что его первая семья до сих пор вынуждена снимать квартиру, которая раньше им принадлежала.
«Моя первая семья стала жертвой, и никто не прикоснулся, не помог, не защитил. Отсюда и приходит разочарование», — добавил Пригожин.Ранее адвокат Лурье раскрыла детали мирового соглашения с Ларисой Долиной.