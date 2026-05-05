«На музыку больше всего реагирую»: Стас Пьеха рассказал о своих эмоциях
Певец Стас Пьеха откровенно рассказал о том, как сильно на него влияет музыка. По словам артиста, именно песни способны вызывать у него самые глубокие эмоции — вплоть до слёз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Он признался, что практически не реагирует подобным образом на визуальное искусство, однако военные композиции оказывают на него особенно сильное воздействие. В частности, Пьеха отметил, что каждый раз испытывает мощный эмоциональный отклик, когда исполняет песню «Фронтовые подруги».
Артист также затронул тему эмпатии у молодого поколения. По его мнению, современные люди могут быть менее чувствительными из-за влияния интернета и быстрого потока информации. При этом он не склонен критиковать молодёжь, считая, что такие изменения — естественная часть развития общества.
Пьеха подчеркнул, что музыка остаётся важным инструментом, способным передавать эмоции и сохранять связь с историей, особенно когда речь идёт о песнях военных лет.
