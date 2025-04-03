На надгробной табличке Бедроса Киркорова изменили дату смерти

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Сразу же после похорон Бедроса Киркорова выяснилось, что сотрудники ритуальных услуг допустили ошибку, неправильно указав дату смерти артиста. Вместо 18 марта было выгравировано 19 марта.
Сегодня появилась информация, что ошибку исправили. Издание Super опубликовало снимок могилы певца, на надгробной табличке которого стоит верная дата.
Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. В этот день Филипп Киркоров опубликовал пост в личном блоге, в котором заявил, что он больше не ребёнок и призвал ценить каждое мгновение, проведённое с родными.
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Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. В этот день Филипп Киркоров опубликовал пост в личном блоге, в котором заявил, что он больше не ребёнок и призвал ценить каждое мгновение, проведённое с родными.
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Анастасия Чинкова