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«Часть шоу»: Психоаналитик прокомментировала отчаяние Киркорова после смерти отца

Психоаналитик Смолярчук: Киркоров был готов к смерти отца
Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

В СМИ говорят, что Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца и страдает за закрытыми дверями своего дома. Знакомые артиста обратили внимание на то, что он исхудал и стал выглядеть болезненно. Бывшая помощница Киркорова отметила, что тот так горюет по отцу, что отказывается от еды.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в страшное отчаяние и депрессию Филиппа Киркорова после смерти отца поверить не может.

«Потеря родителя — это большое горе, но оно естественное. Тем более, что человек умер в преклонном возрасте. Сын ему помог прожить этот долгий почтенный век. Поэтому не могу поверить, что Киркоров искренне убивается из-за смерти отца. Смерть древнего старика, обласканного любовью, заботой, не повергает оставшихся людей в какой-то жуткий траур. Это светлая грусть, горевание, которое быстро заканчивается, переходя в чудесные воспоминания об ушедшем», — объяснила она.

По ее словам, не стоит забывать, что Филипп Киркоров остается блистательным шоуменом и народным артистом, что может превратить горе в некую часть шоу.

«Это может быть, как бы цинично не звучало. Киркоров много и хорошо ухаживал за отцом, отменял концерты для встречи с ним, и его психика уже готовилась к естественному угасанию близкого человека. Сказать, что эта смерть разрушит артиста, лишит его сна, покоя и аппетита — нет, это чистой воды шоу-бизнес и привлечение внимания», — сказала психоаналитик.

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Представитель Сергея Безрукова отреагировала на обвинения артиста в браконьерстве
Представитель Безрукова отметила, что актёр ловил щуку на Дону ещё до запрета
03 апреля 2025, 12:38

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Пресс-секретарь Сергея Безрукова Лиана Хусаинова прокомментировала обвинения, выдвинутые против актёра за ловлю рыбы в период запрета.
Напомним, что в личном блоге народный артист России рассказал о рыбалке в Ростовской области. К посту он прикрепил фотографию, на которой держит двухкилограммовую щуку. В комментариях пользователи начали писать, что в регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещён ещё с 15 января. В итоге, артиста обвинили в браконьерстве.

«Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», – отметила Хусаинова в беседе с aif.ru.
Также представитель Безрукова подчеркнула, что рыбалка происходила до вступления в силу ограничений, просто фотографии были опубликованы позднее.

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*запрещён в РФ
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«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери
Светлана Зейналова откровенно рассказала об аутизме 16-летней дочери
03 апреля 2025, 12:29

Светлана Зейналова с дочерьми (фото: Telegram @ZeynalovaSvetana)

Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери. Телеведущая поделилась откровением в личном блоге.
У дочки Зейналовой аутизм с рождения. Светлана отметила, что врачи говорили ей, что Александра якобы «не поддается обучению». Однако сейчас девушка владеет английским и китайским языками, а также готовится к сдаче ОГЭ.

«Наша жизнь не такая, как у всех, она странная, сложная и заставляет нас каждый день совершать маленький, но подвиг над собой. Мы уже к этому привыкли. Когда-то нам ставили диагноз «обучению не поддается», а сейчас мы готовимся к сдаче ГИА, и Саша владеет английским и китайским», – отметила Зейналова.
В видео Зейналова добавила, что всегда верила в способности дочери. Затем Александра взяла телефон из рук матери и немного рассказала о себе. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и много времени уделяет учёбе.

Напомним, что Александра родилась в браке Зейналовой с директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, когда узнал о болезни ребёнка. Тогда Светлана осталась без поддержки, но не сдалась и самостоятельно воспитала дочь.

Также Светлана воспитывает шестилетнюю Веронику, которую родила от бывшего избранника, маркетолога Дмитрия Ленского.

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Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
03 апреля 2025, 12:23

Яна Рудковская (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений нашёл себе новую подружку. Это произошло во время отдыха звёздной пары на Мальдивских островах.
В личном блоге недавная юбилярша опубликовала трогательное видео, на котором четырёхлетний мальчик прогуливался по пляжу со своей новой знакомой Дашей. Дети были одеты похоже и держались за руки, так что при взгляде со стороны можно было подумать, что по курортному острову дефилирует маленькая, но уже влюблённая пара.

«Милая пара», — согласилась с этим впечатлением и Рудковская, прокомментировав кадры видеозаписи.

Конечно, приятельницу юного Плющенко тут же окрестили в Сети «невестой». Дети не обижаются, им хорошо и весело вместе, а до взрослых и их насмешек и разговоров нет никакого дела.

К слову, пока маленький Арсений обустраивает на Мальдивах личную жизнь, старший сын фигуриста демонстрирует характер и даже препирается с отцом. Яна показала кадры, где Александр доказывал папе, что он приехал на курорт для того, чтобы отдыхать, а не тренироваться. Мальчик был недоволен тем, что Плющенко-старший разбудил его поиграть в теннис.

Рудковская признаёт, что характер у Саши действительно сложный. По её словам, скандалы, которые он закатывает дома, не идут ни в какое сравнение с «невинными отпускными капризами».

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«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук
Причиной разлада между Андреевой и Бондарчуком стал разный образ жизни
03 апреля 2025, 12:21

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram*, @_paulina_andreeva_)

В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. Также известно, что инициатором развода стала Паулина.
По словам Дворцова, актриса и режиссёр ведут совершенно разный образ жизни: Бондарчук был и остаётся любителем вечеринок и шумных посиделок, а Андреева же предпочитает проводить свободное время дома.
«Паулина сама ушла от Фёдора ещё год назад. <…> Там и ревность была со стороны Фёдора, и усталость со стороны Паулины… Их отношения длились 9 лет, но разногласия начались ещё три года назад. Фактически только шесть лет Паулина и Фёдор были счастливы. Фёдор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — цитирует слова продюсера «Экспресс газета».
Когда Андреева заявила Бондарчуку о разводе, он оказался не готов к такому развитию событий. На протяжении многих месяцев режиссёр пытался вернуть доверие жены.

Ранее Паулина Андреева сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, на съёмках фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Катя Жужа снова худеет – откровенные фото до и после
Блогер Катя Жужа снова похудела
03 апреля 2025, 11:59

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Катя Жужа, менее года назад родившая четвёртого ребёнка, прекрасно выглядит. Однако сама звезда недовольна своим телом.
Уже около месяца блогер активно приводит себя в форму, занимаясь с тренером. Также она придерживается строгой диеты, в том числе и в свой день рождения. Результат такой упорной работы над собой не заставил себя долго ждать.

Ещё месяц назад Звезда «Дома-2» была далека от своего идеала, но сегодня выглядит намного лучше. В личном блоге 37-летняя Жужа опубликовала фото до и после похудения.

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Большинство пользователей соцсетей восхищаются блогером, благодарят её за мотивацию и спрашивают о секрете такого быстрого преображения. При этом некоторые поклонники не понимают, почему девушка то худеет, то набирает вес обратно, и так по кругу.

Уже на протяжении нескольких лет Катя Жужа вместе с супругом Артёмом Маркеловым и четырьмя детьми проживает в Дубае. Блогер активно ведёт соцсети, где нередко рассказывает о наследниках Николь, Максе, Алексе и Лео.

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*запрещён в РФ
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