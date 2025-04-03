«Часть шоу»: Психоаналитик прокомментировала отчаяние Киркорова после смерти отца

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
В СМИ говорят, что Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца и страдает за закрытыми дверями своего дома. Знакомые артиста обратили внимание на то, что он исхудал и стал выглядеть болезненно. Бывшая помощница Киркорова отметила, что тот так горюет по отцу, что отказывается от еды.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в страшное отчаяние и депрессию Филиппа Киркорова после смерти отца поверить не может.
По ее словам, не стоит забывать, что Филипп Киркоров остается блистательным шоуменом и народным артистом, что может превратить горе в некую часть шоу.
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«Потеря родителя — это большое горе, но оно естественное. Тем более, что человек умер в преклонном возрасте. Сын ему помог прожить этот долгий почтенный век. Поэтому не могу поверить, что Киркоров искренне убивается из-за смерти отца. Смерть древнего старика, обласканного любовью, заботой, не повергает оставшихся людей в какой-то жуткий траур. Это светлая грусть, горевание, которое быстро заканчивается, переходя в чудесные воспоминания об ушедшем», — объяснила она.
По ее словам, не стоит забывать, что Филипп Киркоров остается блистательным шоуменом и народным артистом, что может превратить горе в некую часть шоу.
«Это может быть, как бы цинично не звучало. Киркоров много и хорошо ухаживал за отцом, отменял концерты для встречи с ним, и его психика уже готовилась к естественному угасанию близкого человека. Сказать, что эта смерть разрушит артиста, лишит его сна, покоя и аппетита — нет, это чистой воды шоу-бизнес и привлечение внимания», — сказала психоаналитик.
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Анастасия Панченко