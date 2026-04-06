«Выяснилось, что да»: Наталья Бочкарева отреагировала на новости о долгах

Актриса Наталья Бочкарева отреагировала на новости о долгах

Наталья Бочкарева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Наталья Бочкарёва, известная по сериалу «Счастливы вместе», опровергла в соцсетях появившуюся в СМИ информацию о судебном иске из-за долгов по ЖКХ.





По словам звезды, речь идёт об ошибке. Бочкарёва добавила, что даже короткая заметка способна спровоцировать волну негатива в адрес публичного человека. Она допустила, что в будущем обратится в суд для защиты своего доброго имени.





«Выяснилось, что да, там была моя тёзка — Бочкарёва Наталья Васильевна, у которой действительно долги и судебные разбирательства», — возмутилась артистка.