«Выяснилось, что да»: Наталья Бочкарева отреагировала на новости о долгах
Актриса Наталья Бочкарева отреагировала на новости о долгах
Актриса Наталья Бочкарёва, известная по сериалу «Счастливы вместе», опровергла в соцсетях появившуюся в СМИ информацию о судебном иске из-за долгов по ЖКХ.
По словам звезды, речь идёт об ошибке. Бочкарёва добавила, что даже короткая заметка способна спровоцировать волну негатива в адрес публичного человека. Она допустила, что в будущем обратится в суд для защиты своего доброго имени.
«Выяснилось, что да, там была моя тёзка — Бочкарёва Наталья Васильевна, у которой действительно долги и судебные разбирательства», — возмутилась артистка.2 апреля телеканал РЕН ТВ распространил информацию о том, что в отношении Бочкарёвой подали судебный иск из-за задолженности по ЖКХ. Сообщалось, что заявление в суд направила управляющая компания ООО «Служба комфорта Смайнекс».