«На ней поэкспериментировала»: Оксана Самойлова сделала необычный пирсинг старшей дочери

22 июля 2025, 22:54

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поэкспериментировала с внешностью

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела попросила у матери провести эксперименты со своей внешностью. Об этом Самойлова рассказала в своём блоге.





13-летняя дочь звёздной пары попросила у Оксаны разрешения сделать нетрадиционный пирсинг уха. Данный прокол считают очень болезненным, но девочка заверила, что было терпимо. Самойлова, вдохновившись храбростью дочки и получившейся красотой, сделала себе такой же пирсинг.

«Я проколола ухо дважды. Ариела пошла первая. Я на ней поэкспериментировала. Она сказала, что было не очень больно. Реально, больно было секунд пять. А потом вообще ничего не чувствуешь», — сообщила модель.