«На ней поэкспериментировала»: Оксана Самойлова сделала необычный пирсинг старшей дочери
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поэкспериментировала с внешностью
Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела попросила у матери провести эксперименты со своей внешностью. Об этом Самойлова рассказала в своём блоге.
13-летняя дочь звёздной пары попросила у Оксаны разрешения сделать нетрадиционный пирсинг уха. Данный прокол считают очень болезненным, но девочка заверила, что было терпимо. Самойлова, вдохновившись храбростью дочки и получившейся красотой, сделала себе такой же пирсинг.
«Я проколола ухо дважды. Ариела пошла первая. Я на ней поэкспериментировала. Она сказала, что было не очень больно. Реально, больно было секунд пять. А потом вообще ничего не чувствуешь», — сообщила модель.Оксана добавила, что ей всё очень нравится, но теперь она беспокоится, что скорее всего будут проблемы со сном. Отмечается, что подобный пирсинг сейчас очень популярен среди российских звезд шоу-бизнеса.