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«На ней поэкспериментировала»: Оксана Самойлова сделала необычный пирсинг старшей дочери

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поэкспериментировала с внешностью
Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела попросила у матери провести эксперименты со своей внешностью. Об этом Самойлова рассказала в своём блоге.



13-летняя дочь звёздной пары попросила у Оксаны разрешения сделать нетрадиционный пирсинг уха. Данный прокол считают очень болезненным, но девочка заверила, что было терпимо. Самойлова, вдохновившись храбростью дочки и получившейся красотой, сделала себе такой же пирсинг.

«Я проколола ухо дважды. Ариела пошла первая. Я на ней поэкспериментировала. Она сказала, что было не очень больно. Реально, больно было секунд пять. А потом вообще ничего не чувствуешь», — сообщила модель.
Оксана добавила, что ей всё очень нравится, но теперь она беспокоится, что скорее всего будут проблемы со сном. Отмечается, что подобный пирсинг сейчас очень популярен среди российских звезд шоу-бизнеса.
Ольга Щелокова

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