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Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
Джон Майкл Осборн (Фото: Instagram* @ozzyosbourne)

22 июля британский музыкант Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) умер в окружении родных. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.



Один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Семья «крестного отца хэви-метала» заявила, что они с необычайной грустью вынуждены сообщить эту печальную новость.

Отмечается, что певец умер «окружённый любовью», а причина его смерти не называется. Родные Осборна попросили всех уважать частную семейную жизнь в это непростое время.

Известно, что у музыканта была выявлена болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем. Супруга певца Шэрон в феврале этого года заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни, но его голос всё так же хорош, как и раньше.

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Ольга Щелокова

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