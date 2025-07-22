Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

22 июля 2025, 21:21

Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Джон Майкл Осборн (Фото: Instagram* @ozzyosbourne)

22 июля британский музыкант Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) умер в окружении родных. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.