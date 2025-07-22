Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
22 июля британский музыкант Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) умер в окружении родных. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.
Один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Семья «крестного отца хэви-метала» заявила, что они с необычайной грустью вынуждены сообщить эту печальную новость.
Отмечается, что певец умер «окружённый любовью», а причина его смерти не называется. Родные Осборна попросили всех уважать частную семейную жизнь в это непростое время.
Известно, что у музыканта была выявлена болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем. Супруга певца Шэрон в феврале этого года заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни, но его голос всё так же хорош, как и раньше.
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