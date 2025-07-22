«Он был невероятен»: Сын рэпера Децла рассказал об отце в день его рождения
Сын рэпера Децла рассказал, каким был его отец
Рэпер Кирилл Толмацкий, наиболее известный под сценическим псевдонимом Децл, отпраздновал бы сегодня 42-летие. Его сын Меркурий Антоний Иоанн, или просто Тони, в честь этого события рассказал в своём блоге каким на самом деле был его отец.
19-летний сын Толмацкого назвал родителя невероятным и заявил, что многому у него научился.
«Я помню и смеюсь. В первую очередь отец научил меня позитивно смотреть на мир и решать конфликты. Ещё одна важная вещь — дурацкий юмор. Папа очень любил каламбуры и глупые шутки», — поделился наследник рэпера.Парень искренне считает, что Толмацкий не заслуживал того отношения, которое он получал от близких.
«Он был невероятен, и многие этого не ценили. Он учил меня любить, учил решать конфликты словами, быть более чувствительным к окружающим, уметь поставить себя на место другого», — высказался Тони.Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет от остановки сердца.
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