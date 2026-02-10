«Всё стало только лучше»: певец Akmal’ рассказал об отношениях с женой

10 февраля 2026, 20:00

Akmal’ рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы

Akmal’ с женой (Фото: Instagram* / @akmalsvami)

Певец Akmal’ откровенно рассказал о семейной жизни после свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В конце декабря артист официально узаконил отношения с возлюбленной Александрой Куртовой, однако, по его словам, штамп в паспорте не стал переломным моментом — скорее, логичным продолжением уже крепкого союза.



На дорожке Big Love Show исполнитель признался, что после свадьбы в их паре не произошло резких изменений.





«Ничего не поменялось. Я считаю, что ничего и не должно меняться. Всё стало только лучше. Мы ещё больше стали любить друг друга», — отметил Akmal’.