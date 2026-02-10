«Всё стало только лучше»: певец Akmal’ рассказал об отношениях с женой
Akmal’ рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы
Певец Akmal’ откровенно рассказал о семейной жизни после свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В конце декабря артист официально узаконил отношения с возлюбленной Александрой Куртовой, однако, по его словам, штамп в паспорте не стал переломным моментом — скорее, логичным продолжением уже крепкого союза.
На дорожке Big Love Show исполнитель признался, что после свадьбы в их паре не произошло резких изменений.
«Ничего не поменялось. Я считаю, что ничего и не должно меняться. Всё стало только лучше. Мы ещё больше стали любить друг друга», — отметил Akmal’.Артист подчеркнул, что ответственность за любимую он чувствовал задолго до официальной регистрации брака. Пара жила вместе, путешествовала и строила совместную жизнь без формальных обязательств.
Отдельно Akmal’ отметил, что в их семье нет жёстких рамок и запретов. Он признался, что не сторонник контроля и ограничений в отношениях и считает свободу важной частью доверия.