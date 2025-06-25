На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей
Дизайнер Черняк подал в суд на Жасмин за использование его графики на концертах
Графический дизайнер Денис Черняк подал в суд на певицу Сару Шор, известную под псевдонимом Жасмин. Об этом сообщил адвокат Андрей Кораблев, который представляет интересы истца.
Обращение поступило в Одинцовский городской суд. В иске указано, что артистка использовала созданную дизайнером компьютерную графику на своих концертах, однако не заплатила за использование созданных Черняком элементов. Сторона истца требует возместить ущерб в размере 1 млн рублей.
«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — уточнил адвокат в беседе с изданием «Газета.Ru».
При этом штраф за нарушение авторских прав составляет от 10 тысяч до 5 млн рублей, на что обратил внимание Кораблев. Со слов юриста, изначально Черняку обещали за его труд 500 тысяч рублей. Отмечалось, что к этому же дизайнеру певица обращалась и ранее, однако проблем никаких не возникало.
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