На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей

Дизайнер Черняк подал в суд на Жасмин за использование его графики на концертах
Жасмин/ Сара Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Графический дизайнер Денис Черняк подал в суд на певицу Сару Шор, известную под псевдонимом Жасмин. Об этом сообщил адвокат Андрей Кораблев, который представляет интересы истца.



Обращение поступило в Одинцовский городской суд. В иске указано, что артистка использовала созданную дизайнером компьютерную графику на своих концертах, однако не заплатила за использование созданных Черняком элементов. Сторона истца требует возместить ущерб в размере 1 млн рублей.

«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — уточнил адвокат в беседе с изданием «Газета.Ru».

При этом штраф за нарушение авторских прав составляет от 10 тысяч до 5 млн рублей, на что обратил внимание Кораблев. Со слов юриста, изначально Черняку обещали за его труд 500 тысяч рублей. Отмечалось, что к этому же дизайнеру певица обращалась и ранее, однако проблем никаких не возникало.

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Ольга Енгалычева

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