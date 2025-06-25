На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей

25 июня 2025, 20:24

Дизайнер Черняк подал в суд на Жасмин за использование его графики на концертах

Жасмин/ Сара Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Графический дизайнер Денис Черняк подал в суд на певицу Сару Шор, известную под псевдонимом Жасмин. Об этом сообщил адвокат Андрей Кораблев, который представляет интересы истца.





Обращение поступило в Одинцовский городской суд. В иске указано, что артистка использовала созданную дизайнером компьютерную графику на своих концертах, однако не заплатила за использование созданных Черняком элементов. Сторона истца требует возместить ущерб в размере 1 млн рублей.





«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — уточнил адвокат в беседе с изданием «Газета.Ru».