С рэпера P. Diddy сняли часть обвинений

25 июня 2025, 20:07

P. Diddy (фото: Instagram* @diddy)

В день заключительных слушаний с рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) сняли часть обвинений. Об этом пишет CNN.





Отмечается, что исполнителя больше не подозревают в краже людей. Ранее P. Diddy обвиняли в том, что он выкрал свою сотрудницу Каприкон Кларк, якобы отвёз её в неизвестное место и подверг проверке на детекторе лжи. Также предполагалось, что рэпер силой удерживал в отеле свою бывшую возлюбленную Кэсси.



Помимо этого, с Комбса были сняты обвинения в попытке поджога. Экс-возлюбленный Кэсси, Кид Кади, сообщил, что P. Diddy из ревности бросил в его автомобиль коктейль Молотова.



Прокурорам также не удалось доказать вину музыканта по некоторым пунктам обвинений в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.



Напомним, что в ноябре 2023 года Кэсси публично обвинила P. Diddy в многолетнем сексуальном и физическом насилии. Однако уже спустя сутки она отозвала свой иск. Но процесс уже прошёл: в Сеть начали сливать жестокие видео её избиения, а также объявились люди, в том числе и знаменитости, впервые признавшиеся, что стали жертвами изнасилований со стороны рэпера. После обыска в его доме были обнаружены запрещённые вещества, оружие и свыше тысячи бутылок смазки, которую продюсер использовал на своих секс-вечеринках. Читайте также: В суде показали жуткие фото подготовки P. Diddy к «белым вечеринкам» «Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт Всплыла переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии

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