«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)
Известный российский певец Григорий Лепс стал объектом общественного внимания после того, как объявил о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба. Однако за романтическими новостями скрываются серьезные финансовые проблемы Лепса. Об этом пишет « 7Дней.ru».
Несмотря на свои чувства, Григорий сталкивается с растущими затратами на перелеты для возлюбленной.
Он отметил, что старается проводить время с Авророй и ее мамой, которая, по словам Лепса, играет важную роль в их отношениях.
Тем не менее, финансовое положение певца вызывает беспокойство. По информации источников, его бизнес терпит убытки, и одна из компаний по кейтерингу, принадлежащая Наргизе Рзгаевне Фероян, уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей. Другие предприятия Лепса, такие как «Хлебосольное подворье Григория Лепса» и «Лепс-оптика», также не приносят дохода, а турфирма «Алтайтревел» за три года показала нулевые результаты.
Единственным прибыльным направлением остается «Продюсерский центр Григория Лепса», который в прошлом году заработал 7,4 миллиона рублей. Однако поклонники уже выражают опасения по поводу будущего пары, отмечая, что невеста может столкнуться с реалиями жизни с мужчиной, имеющим миллионные долги.
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«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки», — признался артист в одном из интервью.
Он отметил, что старается проводить время с Авророй и ее мамой, которая, по словам Лепса, играет важную роль в их отношениях.
Тем не менее, финансовое положение певца вызывает беспокойство. По информации источников, его бизнес терпит убытки, и одна из компаний по кейтерингу, принадлежащая Наргизе Рзгаевне Фероян, уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей. Другие предприятия Лепса, такие как «Хлебосольное подворье Григория Лепса» и «Лепс-оптика», также не приносят дохода, а турфирма «Алтайтревел» за три года показала нулевые результаты.
Единственным прибыльным направлением остается «Продюсерский центр Григория Лепса», который в прошлом году заработал 7,4 миллиона рублей. Однако поклонники уже выражают опасения по поводу будущего пары, отмечая, что невеста может столкнуться с реалиями жизни с мужчиной, имеющим миллионные долги.
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Дарья Осипова