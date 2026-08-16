Андрей Кончаловский назвал Юлию Высоцкую «соучастницей своих преступлений»

16 августа 2026, 11:55

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @andrei_konchalovsky)

Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с 53-летием и опубликовал в личном блоге эмоциональное обращение к супруге.





Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году. Для режиссёра этот брак стал пятым по счёту.

«Друг, товарищ, партнёр, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений... Моя бесконечная, единственная любовь, моя женщина...» — написал Андрей Сергеевич.