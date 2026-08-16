Достижения.рф

Андрей Кончаловский назвал Юлию Высоцкую «соучастницей своих преступлений»

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* @andrei_konchalovsky)

Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с 53-летием и опубликовал в личном блоге эмоциональное обращение к супруге.



Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году. Для режиссёра этот брак стал пятым по счёту.

«Друг, товарищ, партнёр, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений... Моя бесконечная, единственная любовь, моя женщина...» — написал Андрей Сергеевич.
Юлия не только жена Кончаловского, но и его постоянная муза. Режиссёр снял её в нескольких своих картинах, среди которых «Глянец», «Дорогие товарищи!» и «Хроники русской революции».

Поклонники в комментариях высоко оценили поздравление. Они назвали слова сценариста красивыми, нежными и трогательными. Некоторые пользователи отметили, что такая близость в паре выходит за рамки обычного брака и говорит о полном слиянии душ.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0