Андрей Кончаловский назвал Юлию Высоцкую «соучастницей своих преступлений»
Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с 53-летием и опубликовал в личном блоге эмоциональное обращение к супруге.
Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году. Для режиссёра этот брак стал пятым по счёту.
«Друг, товарищ, партнёр, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений... Моя бесконечная, единственная любовь, моя женщина...» — написал Андрей Сергеевич.Юлия не только жена Кончаловского, но и его постоянная муза. Режиссёр снял её в нескольких своих картинах, среди которых «Глянец», «Дорогие товарищи!» и «Хроники русской революции».
Поклонники в комментариях высоко оценили поздравление. Они назвали слова сценариста красивыми, нежными и трогательными. Некоторые пользователи отметили, что такая близость в паре выходит за рамки обычного брака и говорит о полном слиянии душ.