«Я боюсь машин»: Дашу Дошик сбил пьяный водитель

16 августа 2026, 12:15

Даша Дошик сообщила, что её сбил пьяный водитель

Дарья Перова (Фото: Telegram @de1shik)

Тиктокерша и певица Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) сообщила в своём Telegram-канале, что её сбил нетрезвый водитель.





Девушка рассказала, что вышла прогуляться, и в этот момент на неё наехал пьяный автомобилист. После инцидента артистка призналась, что теперь ненавидит мультфильм «Тачки», хотя раньше он входил в число её любимых.

«Очень грустно. Я никогда теперь не получу права, потому что я боюсь машин. Ну, блин. Всем кчао. Я любила этот мультик», — заявила Дарья.