«Я боюсь машин»: Дашу Дошик сбил пьяный водитель
Даша Дошик сообщила, что её сбил пьяный водитель
Тиктокерша и певица Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) сообщила в своём Telegram-канале, что её сбил нетрезвый водитель.
Девушка рассказала, что вышла прогуляться, и в этот момент на неё наехал пьяный автомобилист. После инцидента артистка призналась, что теперь ненавидит мультфильм «Тачки», хотя раньше он входил в число её любимых.
«Очень грустно. Я никогда теперь не получу права, потому что я боюсь машин. Ну, блин. Всем кчао. Я любила этот мультик», — заявила Дарья.Перова подозревает у себя перелом пятки и жалуется, что некому за ней ухаживать. Она вспомнила детство и материнскую заботу: тогда она не ценила это время, но теперь понимает его ценность.