«Секс — это ведь не все»: Похудевший на 80 кг Александр Морозов закрутил роман с 18-летней девушкой, которой годится в отцы

01 июня 2025, 07:31

Комик Морозов рассказал об отношениях с 18-летней девушкой, которой годится в отцы

Александр Морозов (Фото: Instagram* @morozov_artist)

Комик Александр Морозов, сбросивший 80 кг, закрутил роман с 18-летней девушкой. Он признавался, что ему было тяжело вести личную жизнь со старым весом. Теперь же артист рассчитывает на повышенный успех в амурных делах, о чем и рассказал на шоу «Ты не поверишь!» (НТВ).





51-летний Александр Морозов, радикально преобразившийся после похудения, поделился, что его новая внешность привлекла внимание юных девушек, одной из которых было всего 18 лет. Пара, считай, закрутила полноценный роман, передает StarHit. Их общение началось в соцсетях.



Разница в возрасте у них была значительная, а молодая партнерша познакомилась со звездой случайно — они просто списались онлайн. Юморист объяснил, что новая знакомая не была его фанаткой. Однако вскоре стало ясно, что их миры слишком далеки.



Александр Морозов (Фото: Instagram* @morozov_artist)





«Мы ровесники с папой ее. Секс — это ведь не все. А когда ты обнял вечером, смотришь телевизор, тебе хочется посмотреть фильмы Фассбиндера, а она тебе Фиксиков включает. Ну, не Фиксиков, но все равно», — жаловался он, объясняя, что предпочел бы обсуждать с ней хорошую литературу и картины Тарковского, однако девушке это было не по душе.

«Мы просто из разных планет», — подвел итог артист.