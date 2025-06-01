«Не сказка, зато реальная жизнь»: Бородина объявила, что «жениха-тирана» выбрала сама и ни о чем не жалеет

01 июня 2025, 07:53

Бородина вновь заступилась за жениха после его истерики на «Сокровищах императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина открыто поддержала жениха Николая Сердюкова, несмотря на его резкое поведение на шоу «Сокровища императора». Она назвала их отношения настоящими, а также полными ссор и эмоций. Однако ведущая указала, что это — ее сознательный выбор, передает «7days.ru».





Бородина и Николай Сердюков приняли участие в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ, где блогер шокировал зрителей капризами и грубостью. В одном из эпизодов он эмоционально жаловался на боль в ноге после падения, резко общаясь с Ксенией, которая пыталась его успокоить.



Зрители и участники шоу обвинили Сердюкова в абьюзивности, затем с похожей риторикой подключились психологи. Однако Бородина решительно встала на защиту Николая в соцсетях.



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)



«Я взрослый человек и делаю выбор сама. Спасибо, что беспокоитесь за меня — правда, это чувствуется. Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки, бывает усталость, бывают ссоры, но в этом и есть правда. А если вы ищете только сказки — откройте pinterest. У нас тут реальная жизнь», — заявила Ксения, призывая принять реальность ее отношений.