«Сумасшедший потенциал»: Авербух высказался о будущем Валиевой в фигурном катании
Илья Авербух оценил перспективы Камилы Валиевой в фигурном катании
Призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух оценил дальнейшую карьеру российской фигуристки Камилы Валиевой.
В беседе с RT Авербух подчеркнул: у спортсменки прекрасные перспективы, если она продолжит работать.
«Талантливейшая фигуристка. У неё есть все шансы стать олимпийской чемпионкой. По контрольным прокатам выводы делают только любители и далёкие от спорта люди, но никак не профессионалы», — отметил он.Хореограф сообщил, что психологическое давление сильно сказывается на фигуристке. По его словам, Камилу лишили нейтрального статуса, она готовилась к сезону, но не может соревноваться, тогда как многих других россиян допустили к международным турнирам. Илья Изяславич заявил, что это гораздо страшнее, чем если бы не пустили всех.
«Я верю, что руки у Камилы не опустятся. Она сильная девушка. Плюс с ней работают классные специалисты. А потенциал у Валиевой сумасшедший», — подчеркнул Авербух.Он заключил, что все ждут от девушки такого же возвращения, как от Александры Трусовой.