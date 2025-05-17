На слухи об измене Уолтона Гоггинса с партнершей по сериалу «Белый лотос» ответила его жена

Уолтон Гоггинс (Фото: Инстаграм*/waltongogginsbonafide)
Надя Коннерс прокомментировала взаимоотношения мужа с партнершей по сериалу «Белый лотос» Эйми Лу Вуд. Супруга Уолтона Гоггинса заявила, что подобные домысли являются признаком его популярности.
Пара состоит в браке с 2011 года и воспитывает 14-летнего сына. Слухи об измене спровоцировала химия между героями картины. К слову, разница в возрасте между актерами, сыгравшими возлюбленных, составляет 21 год.
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«Так странно это видеть, но это показатель того, насколько люди увлечены вымышленными персонажами. Я воспринимаю это как знак того, что он стал действительно популярным», — рассказала Надя Коннерс в беседе с «Hello!».Незадолго до этого Уолтон Гоггинс заинтриговал поклонников, посвятив молодой коллеге довольно откровенный пост:
«Для меня наша история в сериале была историей любви. Спасибо, Эйми, за то, что стала моей партнершей. Это путешествие, которое я никогда не забуду».Читайте также:
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