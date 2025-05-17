Кирилл Серебренников (фото: Instagram* @kirillserebrennikov)
Покинувший Россию режиссёр Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции – орден Почётного легиона. Его кинематографисту вручила лично министр культуры страны Рашида Дати.
Вручая орден, политик отметила вклад Серебренникова в кинематограф, театр, оперу, а также указала на его участие в Каннском кинофестивале.
На 78-м Каннском кинофестивале Серебренников представит свой новый полнометражный фильм под названием «Исчезновение Йозефа Менгеле». Главную роль в картине исполнил звезда «Бесславных ублюдков», немецкий актёр Аугуст Диль.
Напомним, что Серебренников покинул Россию после начала СВО. С тех пор он проживает в Европе.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
«Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — привёл слова министра Серебренников в своём личном блоге.В ответной речи режиссёр указал на важность поддержания культурных связей между Россией и Европой.
На 78-м Каннском кинофестивале Серебренников представит свой новый полнометражный фильм под названием «Исчезновение Йозефа Менгеле». Главную роль в картине исполнил звезда «Бесславных ублюдков», немецкий актёр Аугуст Диль.
Напомним, что Серебренников покинул Россию после начала СВО. С тех пор он проживает в Европе.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова