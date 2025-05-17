Звезда «Кривого зеркала» объяснил, почему набрал вес: «У меня проснулся жор»

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)
Артист Александр Морозов рассказал, что набрал вес после удаления аппендикса.
Звезда программы «Кривое зеркало» появился в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В разговоре с телеведущей комик рассказал про свое вес.
Александр отметил, что родители часто баловали его едой в детстве. Они угощали артиста бутербродами с икрой, шоколадом. Помимо прочего, мама Морозова трудилась в столовой, из-за чего ее сын часто получал различные угощения.
Но, по словам актера, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Выяснилось, что Алексндр стал больше есть после перенесенной операции: у Морозова случился аппендицит, спровоцированный продуктом.
Напомним, что в 2019 году Морозов перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. После этого Александр похудел на 80 килограмм.
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Александр отметил, что родители часто баловали его едой в детстве. Они угощали артиста бутербродами с икрой, шоколадом. Помимо прочего, мама Морозова трудилась в столовой, из-за чего ее сын часто получал различные угощения.
Но, по словам актера, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Выяснилось, что Алексндр стал больше есть после перенесенной операции: у Морозова случился аппендицит, спровоцированный продуктом.
«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — откровенничал актер.
Напомним, что в 2019 году Морозов перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. После этого Александр похудел на 80 килограмм.
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Ольга Енгалычева