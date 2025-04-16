Ксению Бородину высмеяли за «подражание» молодой жене ее бывшего мужа Омарова

Над телеведущей Ксенией Бородиной смеются в соцсетях за её неумение подбирать наряды: она надевает то, что кто-то из звёзд когда-то носил. Так, Ксения надела чулки на одну из премий, а этот элемент одежды уже выгуливала Оксана Самойлова. Кроме того, эти чулки стоят баснословных денег — 14,5 тыс. рублей.