Ксению Бородину высмеяли за «подражание» молодой жене ее бывшего мужа Омарова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)
Над телеведущей Ксенией Бородиной смеются в соцсетях за её неумение подбирать наряды: она надевает то, что кто-то из звёзд когда-то носил. Так, Ксения надела чулки на одну из премий, а этот элемент одежды уже выгуливала Оксана Самойлова. Кроме того, эти чулки стоят баснословных денег — 14,5 тыс. рублей.
Но в больший просак Ксения попала, когда пришла в том же костюме, что и жена Курбана Омарова — Валерия. Напомним, что Курбан был женат на Бородиной.
То ли со стилистом не повезло, то ли свадебные хлопоты занимают всё время телеведущей — причина такого незнания светских образов неизвестна.
Читайте также:
Прилучный, Башаров, Домогаров и скандальные истории других актеров, замешанных в насилии над женщинами
«Украшения по цене московской квартиры»: Алсу блеснула дорогими бриллиантами на премии BraVo
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
То ли со стилистом не повезло, то ли свадебные хлопоты занимают всё время телеведущей — причина такого незнания светских образов неизвестна.
Читайте также:
Прилучный, Башаров, Домогаров и скандальные истории других актеров, замешанных в насилии над женщинами
«Украшения по цене московской квартиры»: Алсу блеснула дорогими бриллиантами на премии BraVo
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
Анастасия Чубина