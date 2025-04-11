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«Ой, голубки!»: Бородина рассказала об отношениях между её мамой и будущем мужем

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что её мама и жених Николай Сердюков поладили, сейчас родительнице очень нравится избранник дочери.
«Она говорит: "Я за твоё счастье, я вижу, как горят твои глаза, как Коля к тебе хорошо относится, как он тебя любит“. Даже если мы на кухне где-то стоим, милуемся, целуемся, мама всегда проходит, говорит: „Ой, голубки!“ Я от неё вообще никогда такого не слышала!» — рассказала Бородина в шоу VK Видео «Натальная карта».
Однако, многие поклонники телеведущей вступают против союза Ксении и Николая, считая, что Сердюков не подходит ей. Если кто-то высказывается негативно о Николае, Бородина сразу защищает будущего мужа.

Телеведущая ещё раз подтвердила, что довольна своим выбором. Она подчеркнула, что уважает своего мужчину.

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«Это наши нормальные отношения»: Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне обвинений в абьюзе
Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне скандала
11 апреля 2025, 18:43

Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Недавно Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук дали редкое интервью, последствия которого разгребают до сих пор.
Напомним, что пару жёстко раскритиковали за откровенные заявления. Сначала Чумаков рассказал о знакомстве с будущей супругой по критериям «вдул бы или не вдул». А затем Ковальчук заявила, что не видит в словах мужа ничего криминального, чем вызвала у публики ещё больше гнева.

Накануне Ковальчук вышла в свет без мужа, но не отказалась отвечать на вопросы журналистов об интервью, ставшим скандальным. Она отметила, что они с Чумаковым «живут так» уже 18 лет.

«Это нормальные наши отношения. Если кто-то расценивает это как абьюз, это их проблемы. Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня всё более чем в порядке с чувством юмора и самооценкой, поэтому такие вещи меня никогда не задевают», – приводит слова артистки StarHit.
Ковальчук также отметила, что не считает нужным перевоспитывать мужа, поскольку обычно этим занимаются неопытные молодые девушки. Наоборот, в здоровых семейных отношениях важно принимать партнёра.

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#певица
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«На съёмках мне абсолютно не до секса»: Ксения Бородина о знакомстве и интимной жизни с Николаем Сердюковым
Бородина заявила, что у неё не было интима с Сердюковым на «Последнем герое»
11 апреля 2025, 18:25

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина заявила, что очень долго присматривалась к Николаю Сердюкову, поэтому между ними ничего не было на съёмках шоу «Последний герой».
Телеведущая познакомилась с будущим женихом во время съёмок. Бородина вела передачу, а Сердюков был участником. Звезда отметила, что долгое время изучала характер и поведение мужчины.

«Если химии нет и когда ровное отношение, то максимум я могу хорошо общаться или дружить. Но на этом всё. Должны быть эмоции, иначе никак. То есть взрастить в себе эти эмоции с точки зрения психологии – не плохо. И даже хорошо сначала присмотреться к человеку, посмотреть на его поведение, рэд флаги. А не сразу бросаться в этот омут с головой. Но я, вот, больше придерживаюсь первой истории, когда у тебя случилось, либо не случилось», – отметила Бородина в шоу «Натальная карта» на VK видео.
При этом она подчеркнула, что в отношениях с блогером всё было иначе, поскольку они больше месяца присматривались друг к другу.

Звезду позабавило, что многие поклонники интересуются, когда у них началась интимная жизнь. Многие предполагают, что это произошло ещё во время съёмок «Последнего героя». Но Ксения поспешила опровергнуть эти догадки.

«Я очень сконцентрирована на работе обычно, поэтому на съёмках мне абсолютно не до секса», – отметила Бородина.
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«Приглашаю в дом престарелых "Седые любовники"»: Прохор Шаляпин вышел на связь в неожиданном образе
Прохор Шаляпин высмеял своё пристрастие к пожилым дамам
11 апреля 2025, 17:53

Прохор Шаляпин высмеял своё пристрастие к пожилым дамам и опубликовал видео, в котором использовал фильтры для состаривания.
Так, Шаляпин предстал перед поклонниками в соцсети в образе пожилого мужчины.

«Как вы думаете, куда я собираюсь? Ну конечно, на "Огонёк", "Новогодний огонёк" 185-й год подряд», — рассмеялся Шаляпин.
Фото: кадр из видео Прохора Шаляпина (Instagram* @shalyapin_official)
Потом он добавил и второе видео, где пригласил фанатов провести старость в доме престарелых «Седые любовники».

Ранее Шаляпин заявлял, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.

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* Запрещён в РФ
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Порча из-за ненависти и развод: как сложилась жизнь Алексея Гомана после шоу «Народный артист»
11 апреля 2025, 17:32

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Всеобщая любовь пришла к Алексею после шоу «Народный артист». Но в его жизни было не все так гладко. Какие трудности испытывал певец на пути к славе расскажет «Радио 1».

Кто такой Алексей Гоман: биография актера


Мальчик родился в семье рабочих 12 сентября 1983 года. Отец был слесарем, мама трудилась в воинской части, а старший брат тоже проявлял интерес к творчеству, связав жизнь с театром. В 2019 году он стал министром культуры Мурманска. Мама в юности окончила консерваторию и увидела у сына музыкальный талант. Учила играть сына на гитаре. Мальчик сначала выступал в школьном кружке, а после начал учиться вокалу у Геннадия Метелева. Позже, в составе музыкального трио, он занимал призовые места.

Алексей выбрал рабочую специальность и поступил в училище на специальность «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования городского транспорта (троллейбусов)». Успел поработать в мурманском троллейбусном депо. Когда мальчику было 16 лет умер его отец. В дальнейшем каждые пять-шесть лет умирал кто-то из родственников. Молодой человек был уверен, что на семью наслали порчу из-за зависти. В 2002 году умирает мама Алексея.

Алексей Горман решает поступать в Мурманский педагогический институт на факультет социально-культурной деятельности. В то время он уже был звездой в городе и его называли «мурманским соловьем». Во время учебы в город приехала делегация из Франции. Старший брат Алексея решает поставить мюзикл «Нотр Дам де Пари». Он имел успешный дебют. Вскоре Алексей продолжил обучение в Санкт-Петербурге на заочном отделении режиссерского факультета.

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Участие в шоу «Народный артист»: начало карьеры «русского парня»


Во время отпуска в Сочи в 2003 году Алексей Гоман узнал о кастинге на телепроект «Народный артист». Вскоре ему приснился сон, в котором он просил Ларису Долину взять его в ученики. Этот сон стал для него знаком — Алексей решил испытать удачу и отправился на прослушивание. Кастинг он прошёл без особых трудностей и дошёл до финала. В напряжённой борьбе ему удалось обойти других претендентов — Алексея Панайотова и Алексея Чумакова. Среди членов жюри оказалась та самая Лариса Долина, которую он увидел во сне.

Именно на сцене «Народного артиста» Гоман первый раз исполнил песню «Русский парень», которая быстро набрала популярность. Альбом с таким же названием получил признание слушателей, а за ним последовали ещё два диска — «Май» и «Луч солнца золотого». В 2009 году Алексей начал сольную карьеру, выступая не только сольно, но и в дуэтах с известными певицами. Особенно запомнились его совместные выступления с Надеждой Кадышевой и Мариной Девятовой.

Позже Гоман решил попробовать себя в актёрском деле. Он снялся в фильмах «Любовь — не шоу-бизнес», «Джокер», «Дыхание» и «Соцсети». За вклад в культуру и искусство Алексей был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также удостоен наград «Служение искусству» и «Молодое дарование России – Чароитовая звезда».

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Личная жизнь Алексея Гомана


На конкурсе мужчина знакомится с Марией Зайцевой. Они начали встречаться, а после поженились, но спустя шесть лет отношений. В браке родилась дочь Александрина. В 2013 году пара рассталась. Девочка осталась с матерью, Алексей принимает в ее жизни активное участие.

«У нас не было ссор и скандалов. Я не был бабником, не бегал за каждой юбкой. Маша — прекрасная хозяйка, очень вкусно готовит и даже открыла свой ресторан. Я смотрел на нее и видел, какая она красивая. Претензий не было. Но не было химии, ощущения волшебства. Любовь ушла. Мы все проанализировали и поняли: у Маши больше нет ощущения, будто она без меня не может, а у меня нет чувства какого-то стержня в отношениях, за который стоило бы держаться. И, когда мы объяснились, обоим стало легче», — вспоминал Алексей.

«Три аккорда»–2025


Это российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. В программе присутствует разнообразие жанров. Алексею близка стилистика шоу, ведь и в своем проекте «Маленький оркестр» исполняет музыку 50-60-х годов и создает собственные композиции.

«Этот проект получился таким душевным и добрым, что хотелось поделиться им с широкой аудиторией», — рассказал певец.
Алексей не боится критики и строгих оценок. А участников не рассматривает как конкурентов. Ведь важнее достойно выступить перед зрителями и жюри.

(Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Алексей Гоман сейчас


Алексей продолжает сниматься в кино, дает сольные концерты и выступает ведущим на телеэкране. Ведет свой проект «Маленький оркестр», к которому относится с теплотой. Он направлен на возрождение особой атмосферы через исполнение старых добрых мелодий. Певец продолжает писать собственные песни, по его словам, их мало кто слушает, нок он удовлетворяет свои авторские потребности.

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«Вообще круто»: Ольга Серябкина впервые высказалась об исполнении своих песен группой SEREBRO
Серябкина призналась, что не против исполнения своих песен группой SEREBRO
11 апреля 2025, 17:14

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина высказалась о новых девушках в группе SEREBRO, которые исполняют песни, автором которых является бывшая участница группы. Оказалось, что певица совсем не против этого.
Недавно продюсер Максим Фадеев представил новых артисток, которые вошли в группу SEREBRO. Девушки поют не только новые песни, но и старые.

Серябкина призналась, что ещё не видела выступлений нового состава группы. Тем не менее она рада, что её песни продолжают жить.

«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни еще актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», — рассказала певица Telegram-каналу «Звездач».

Напомним, после ухода из группы певица занималась сольной карьерой. Теперь она планирует отказаться от имени на сцене и быть просто Серябкиной.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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