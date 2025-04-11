«Ой, голубки!»: Бородина рассказала об отношениях между её мамой и будущем мужем

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что её мама и жених Николай Сердюков поладили, сейчас родительнице очень нравится избранник дочери.
«Она говорит: "Я за твоё счастье, я вижу, как горят твои глаза, как Коля к тебе хорошо относится, как он тебя любит“. Даже если мы на кухне где-то стоим, милуемся, целуемся, мама всегда проходит, говорит: „Ой, голубки!“ Я от неё вообще никогда такого не слышала!» — рассказала Бородина в шоу VK Видео «Натальная карта».Однако, многие поклонники телеведущей вступают против союза Ксении и Николая, считая, что Сердюков не подходит ей. Если кто-то высказывается негативно о Николае, Бородина сразу защищает будущего мужа.
Телеведущая ещё раз подтвердила, что довольна своим выбором. Она подчеркнула, что уважает своего мужчину.
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