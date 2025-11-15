Звезде сериала «Кадетство» грозят новые взыскания за неуплату штрафов ГИБДД

15 ноября 2025, 07:38

Актер из сериала «Кадетство» Головин продолжает копить штрафы за нарушения ПДД

Александр Головин (Фото: Инстаграм* @s.a.n.e.k13)

Сумма принудительного взыскания по неоплаченным штрафам за нарушения правил дорожного движения с актера Александра Головина выросла на 3 тыс. 750 рублей и составляет 5 тыс. 250 рублей. Об этом пишет ТАСС.