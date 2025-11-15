Звезде сериала «Кадетство» грозят новые взыскания за неуплату штрафов ГИБДД
Сумма принудительного взыскания по неоплаченным штрафам за нарушения правил дорожного движения с актера Александра Головина выросла на 3 тыс. 750 рублей и составляет 5 тыс. 250 рублей. Об этом пишет ТАСС.
В конце октября в отношении Головина возбудили исполнительное производство по материалам Московской административной дорожной инспекции. Оно касается принудительного взыскания неоплаченного штрафа в размере трех тысяч рублей. Уточняется, что этот штраф был наложен за нарушение правил остановки и стоянки.
Еще одно исполнительное производство в отношении артиста открыли 10 ноября. Оно связано с принудительным взысканием штрафа ГИБДД в размере 750 рублей. Кроме того, 19 и 20 августа против Головина возбудили два исполнительных производства о взыскании неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 1,5 тысячи рублей. Актер не оплатил эти штрафы.
Читайте также: