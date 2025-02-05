На Тимати и Егора Крида подали в суд. Раскрыты подробности разбирательства

Тимати (фото: соцсети)
На ресторан рэперов Егора Крида и Тимати подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что в Арбитражный суд Москвы поступило заявление к ООО «Фест», учредителями которого как раз являются музыканты и ресторатор Антон Пинский. Истцом выступила компания «Оптиком», занимающаяся продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей.
Сумма иска превысила 59 тысяч рублей. При этом причины спора не раскрываются. Предполагается, что он связан с задолженностью за неоплаченный товар.
Ранее сообщалось, что ресторан певцов в первые годы не приносил прибыли, однако с 2021 года начал приносить достойный доход. Так, в 2023 году выручка превысила миллиард рублей, а прибыль составила 69 миллионов.
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Сумма иска превысила 59 тысяч рублей. При этом причины спора не раскрываются. Предполагается, что он связан с задолженностью за неоплаченный товар.
Ранее сообщалось, что ресторан певцов в первые годы не приносил прибыли, однако с 2021 года начал приносить достойный доход. Так, в 2023 году выручка превысила миллиард рублей, а прибыль составила 69 миллионов.
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Анастасия Чинкова