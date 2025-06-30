Верка Сердючка задумалась о политическом убежище после скандала с песнями на русском языке

30 июня 2025, 11:32

Продюсер Дзюбник: Данилко думает о политическом убежище после критики на Украине

Андрей Данилко/Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Музыкальный продюсер Леонид Дзюбник считает, что певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, задумался о политическом убежище после нападок из-за русского языка. Об этом он сообщил в беседе с изданием aif.ru.





Напомним, что во время выступления в Одессе исполнитель спел строчки с нецензурными выражениями. Этими словами артист ответил всем критикам его исполнения композиций на русском языке. С именем Сердючки связаны и другие проблемы – недавно директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности из-за концерта певца на русском языке. После этого, по мнению Дзюбника, Данилко задумался об отъезде с Украины, поскольку совсем скоро его терпение лопнет.





«Думаю, ещё пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», – предположил продюсер.

«К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно "колоть" и "кусать"», – заключил собеседник издания.