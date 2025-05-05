На вечеринку в честь 50-летия Дэвида Бекхэма приехала полиция

Дэвид Бекхэм (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Футболисту Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 50 лет. Он отметил праздник с размахом. Так, спортсмен решил отпраздновать свой юбилей в имеющем звёзды Мишлен ресторане Core by Clare Smyth в Кенсингтоне. На ужин были приглашены Том Круз с Аной де Армас, Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, шеф-повар Гордон Рамзи с женой Таной.
Именинника чествовали до раннего утра, приём его участникам было так весело, что жители ближайших домов вызвали полицию.
Также стало известно, что на ужине не было старшего сына с женой — 25-летнего Бруклина Бекхэма и 30-летней Николы Пельтц. Они даже не поздравили именинника на своих страницах в соцсетях.
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«Некоторые соседи были недовольны, когда в два часа ночи было так шумно, и выглядывали из окон, чтобы посмотреть, откуда доносится шум», — цитирует издание Daily Mail слова очевидца.Представители совета Кенсингтона и Челси сообщили, что владельцам ресторана были даны рекомендации, после чего музыка сразу же прекратилась.
Также стало известно, что на ужине не было старшего сына с женой — 25-летнего Бруклина Бекхэма и 30-летней Николы Пельтц. Они даже не поздравили именинника на своих страницах в соцсетях.
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Анастасия Чубина