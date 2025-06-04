На ведущую Викторию Боню открыли дело о пропаганде наркотиков

04 июня 2025, 14:16

«Осторожно, новости»: на Викторию Боню открыли дело о пропаганде наркотиков

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Административное дело о пропаганде наркотиков завели на телеведущую Викторию Боню. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», соответствующий протокол находится в суде на западе столицы. При этом обозреватели пишут, что неизвестно, из-за чего составили материал.