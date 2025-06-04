На ведущую Викторию Боню открыли дело о пропаганде наркотиков
Административное дело о пропаганде наркотиков завели на телеведущую Викторию Боню. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», соответствующий протокол находится в суде на западе столицы. При этом обозреватели пишут, что неизвестно, из-за чего составили материал.
Заседание намечено на конец текущего месяца. Звезде экрана грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Позже стало известно, что, по словам самой Виктории, все дело в сайте, которым она владела ранее. Сейчас на нем присутствует реклама магазина, продающего запрещенные вещества.
На пропаганду наркотиков Боню проверяли в августе 2023 года. Тогда представитель Федерального антикоррупционного проекта Елена Крайт заявляла, что Виктория пропагандировала ретриты по сакральной медицине, где участники пили отвар с психотропными веществами.
*Запрещен в РФ
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