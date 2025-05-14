«Буду самым счастливым человеком»: жена Петросяна раскрыла главную мечту после Дня Победы

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова мечтает увидеть парад Победы с трибуны. По ее словам, это «мечта всех мечт». Звезда поделилась откровением в соцсетях. Сетевая знаменитость подчеркнула, что эта мечта «в дополнение ко всем тем, которые были прежде».
«Я очень мечтаю увидеть парад Победы с трибуны. Буду прилагать максимум усилий для того, чтобы однажды она исполнилась. А если удастся побывать еще и с Ваганом, ну, наверное, я буду самым счастливым человеком на планете. Так что начинаю мечтать», — сказала Брухунова.Чуть больше недели назад женщина переживала на фоне маленького количества лайков под ее постами при больших просмотрах. Пользователи по-разному отреагировали на переживания блогера.
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