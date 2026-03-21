Адвокаты Лерчек заявили о четырех отказах следствия в посещении частных клиник
Защита блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщила о четырех отказах следователя МВД в согласовании посещения частных клиник. Об этом, со ссылкой на публикации адвокатов в соцсетях, пишет ТАСС.
По словам защитников, у них есть четыре официальных отказа на ходатайства о посещении медицинских учреждений. Два из них касаются клиники «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, еще два — стоматологической клиники на Минской улице. Адвокаты также утверждают, что располагают и другими документами, подтверждающими отказ в предоставлении Чекалиной возможности обратиться к врачу.
В феврале блогерша родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. На следующий день после родов ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Как сообщалось, у Чекалиной выявили рак желудка четвертой стадии. 16 марта суд отменил ей домашний арест, при этом разрешив пользоваться интернетом для посещения сайтов клиник, детских садов и московских судов.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин проходят по уголовному делу о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Свою вину Лерчек не признает.
Ранее в МВД заявляли, что все обращения Чекалиной о посещении государственных медучреждений удовлетворялись в полном объеме.
Читайте также: