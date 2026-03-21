Музыкальный критик ответил Гагариной на слова о невозможности заработка на шоу: «Лукавит»

21 марта 2026, 19:25

Музыкальный критик Бабичев: Гагарина лукавит, говоря о невозможности заработка

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Певица Полина Гагарина справедливо говорит о том, что организация масштабных стадионных концертов требует огромных вложений, однако утверждать, что артисты совсем не зарабатывают на таких выступлениях, было бы не совсем честно.





Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, постановка крупного шоу связана с серьезными расходами — речь идет об аренде площадки, оплате работы большого коллектива, гонорарах режиссерам-постановщикам, установке экранов и мониторов, создании визуальных эффектов, спецэффектах и других технически сложных элементах программы. Бабичев подчеркнул, что для артиста подобное выступление — это всегда дорогостоящий проект, особенно если речь идет о шоу, которое проводится раз в год или даже реже.





«Поэтому, с одной стороны, Гагарина не лукавит, [говоря о заработке], но с другой, каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes?» — задался вопросом собеседник.