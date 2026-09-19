«Сидеть не могу»: Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах

19 сентября 2026, 08:51

Сергей Пенкин рассказал о самочувствии в 65 лет и нежелании уходить со сцены

Сергей Пенкин (Фото: Instagram* @penkinofficial)

Певец Сергей Пенкин, которому в этом году исполнилось 65 лет, в интервью Антону Привольнову рассказал о самочувствии и отношении к возрасту. Его слова приводит издание «СтарХит».





Артист заявил, что продолжает активно работать и не представляет свою жизнь без выступлений.

«65 лет чувствуется. Ощущение, как будто на тело парня надели старика. Сидеть на месте не могу. Мне приятно, что продолжается жизнь. Если бы я просто отдыхал, то уже с ума сошёл бы. Мне было бы скучно», — сообщил Сергей Михайлович.

«Когда меня не будет, хочу, чтобы похоронили в Пензе. В Пензе я буду один, а в Москве и так артистов много», — отметил певец.