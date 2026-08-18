SHAMAN отверг предложение Канье Уэста о совместном треке
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, которого зрители знают под псевдонимом SHAMAN, ответил отказом на предложение записать совместный трек с американским рэпером Канье Уэстом.
Как сообщает Пятый канал, инициатива о творческом союзе исходила именно от зарубежной стороны: команда Уэста вышла на концертного директора Ярослава Александра Кочана и озвучила свои планы на дуэт.
Однако Дронов принял решение не участвовать в этом проекте и категорически отклонил поступившее предложение, несмотря на его потенциальную резонансность. Какие именно мотивы или обстоятельства повлияли на выбор певца, неизвестно.
Кроме того, стороны не раскрывают, обсуждались ли возможные сроки записи или формат будущей композиции. На текущий момент ни представители SHAMAN, ни команда Канье Уэста не делали официальных заявлений по этому поводу.
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