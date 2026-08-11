«Наболтала лишнего»: Соседов предложил оштрафовать Пугачеву за русофобию из ее пенсии

11 августа 2026, 15:11

Музкритик Соседов предложил штрафовать Пугачеву за русофобские высказывания

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эстрадная певица Алла Пугачева, несмотря на отъезд из России, продолжает получать государственную пенсию, что регулярно вызывает негодование в соцсетях. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что выплаты следует сохранить как заработанное за жизнь, но при этом предложил ввести штрафы за антироссийские высказывания.





Спикер также призвал исполнительницу вспомнить свои скандалы времен Союза — например, инцидент в ленинградской гостинице, который, по его словам, устроили ради пиара, и он привел к возбуждению уголовного дела, пишет URA.RU. Соседов добавил, что Пугачевой стоило бы рассказать о неофициальных концертах и махинациях с билетами, а не жаловаться на низкие ставки.





«За русофобские высказывания надо штрафы брать — пусть расплачиваются своей пенсией. Наболтала лишнего — штраф с тебя. Отвечать за глупость и дурость нужно рублем. Снимать с их счетов пенсионных какие-то суммы за наглые выпады и ложь в адрес российской армии, нашего государства», — заявил собеседник.