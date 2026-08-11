Стало известно, почему Пугачёва вышла в свет без волос
Хирург Мухина назвала две причины облысения Аллы Пугачёвой
Недавний выход Аллы Пугачёвой в свет шокировал поклонников отсутствием волос на голове. Пластический хирург Марият Мухина, комментируя эту новость, подтвердила наличие у Примадонны двух видов алопеции.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист назвала два типа заболевания, которые возникли из-за хирургических вмешательств. Первый — телогеновый: операция натягивает кожу, ухудшает микроциркуляцию и травмирует фолликулы.
Марият добавила, что дополнительно влияют стресс, снижение веса и наркоз. Второй — рубцовый: избыточное натяжение формирует рубец, фолликулы погибают, сосуды прижигают во время операции. Вдоль швов в височной и заушной зонах видны участки без волос.
«Стилист, видя все эти сформированные рубцы и участки облысения, подобрал такой образ и берет, которые все эти болезненные симптомы выставили напоказ», — заявила эксперт.Мухина подчеркнула, что разрезы при подтяжке чаще всего проходят именно по краю роста волос, поэтому риск повреждения здесь выше. Она отметила, что и возраст 77 лет снижает активность фолликулов, а хирургический стресс усиливает алопецию.