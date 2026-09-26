«Начал интересоваться с пяти лет»: Киркорова раскритиковали за отношение к детям
Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к отцовству и первых годах жизни детей. В эфире программы «Однажды» артист вспомнил период, когда Мартин и Алла-Виктория были ещё маленькими.
Певец признался, что не относился к детям как многие родители: не сюсюкался с ними и практически не участвовал в повседневном уходе. В частности, Киркоров рассказал, что не занимался сменой подгузников.
По словам артиста, по-настоящему проявлять интерес к наследникам он начал примерно тогда, когда им исполнилось пять лет. Именно в этом возрасте, как отметил Киркоров, дети стали рассуждать и с ними стало интереснее разговаривать.
Откровения певца вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые комментаторы раскритиковали такой подход к воспитанию и посчитали, что артист практически не принимал участия в жизни детей в первые годы.
Пользователи также обратили внимание на признание Киркорова о том, что его интерес к детям усилился только тогда, когда они стали старше и начали вести полноценный диалог. Обсуждение слов артиста продолжается в социальных сетях.
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