«Начал интересоваться с пяти лет»: Киркорова раскритиковали за отношение к детям

26 сентября 2026, 14:40

Филипп Киркоров рассказал об отцовстве и нарвался на критику

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к отцовству и первых годах жизни детей. В эфире программы «Однажды» артист вспомнил период, когда Мартин и Алла-Виктория были ещё маленькими.