«Страсти улеглись»: Богатырёв рассказал об отношениях с бывшей женой

26 сентября 2026, 14:22

Марк Богатырёв объяснил, как им с Татьяной Арнтгольц удалось наладить общение

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц расстались в 2025 году после пяти лет брака. Недавно бывшие супруги вместе вышли на сцену мероприятия, чем удивили публику — со стороны актеры выглядели спокойно и тепло общались. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





После развода Богатырёв и Арнтгольц смогли сохранить хорошие отношения. По словам Марка, на то, чтобы эмоции после расставания улеглись, понадобилось время.





«Все просто: время прошло — все улеглось. Теперь мы хорошие друзья, товарищи, все нормально. Страсти улеглись и теперь мы можем вместе играть на сцене, общаться. У нас общий сын», — рассказал актер на премьере нового сезона СТС.