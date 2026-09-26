«Страсти улеглись»: Богатырёв рассказал об отношениях с бывшей женой
Марк Богатырёв объяснил, как им с Татьяной Арнтгольц удалось наладить общение
Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц расстались в 2025 году после пяти лет брака. Недавно бывшие супруги вместе вышли на сцену мероприятия, чем удивили публику — со стороны актеры выглядели спокойно и тепло общались. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
После развода Богатырёв и Арнтгольц смогли сохранить хорошие отношения. По словам Марка, на то, чтобы эмоции после расставания улеглись, понадобилось время.
«Все просто: время прошло — все улеглось. Теперь мы хорошие друзья, товарищи, все нормально. Страсти улеглись и теперь мы можем вместе играть на сцене, общаться. У нас общий сын», — рассказал актер на премьере нового сезона СТС.Богатырёв отметил, что сейчас бывшие супруги могут спокойно взаимодействовать не только как родители, но и как коллеги. Общий ребенок, судя по словам артиста, также остается важной частью их общения.