Саша Стоун официально перешел из блогеров в депутаты
Саша Стоун стал депутатом Московской областной думы
Саша Стоун, настоящее имя которого Александр Зарубин, сообщил о новом этапе в своей карьере — блогер заявил в соцсетях, что стал депутатом Московской областной думы. В 2026 году он выдвигался на выборы от партии «Единая Россия». Ранее Стоун участвовал в предварительном голосовании партии, после которого планировал побороться за мандат в Мособлдуме.
О своем избрании блогер рассказал в личном блоге и поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах.
«Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Теперь официально депутат Московской областной думы. Впереди очень много работы и очень интересный путь. С Богом!» — написал Стоун.К политической деятельности Александр начал готовиться заранее. В прошлом году он принял решение серьезно заняться новым направлением и поступил в вуз, чтобы получить профильные знания. Теперь блогеру предстоит совмещать публичную известность с депутатской работой. В Московской области новый созыв Думы приступает к работе после сентябрьских выборов.