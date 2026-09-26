Саша Стоун официально перешел из блогеров в депутаты

26 сентября 2026, 13:44

Саша Стоун стал депутатом Московской областной думы

Саша Стоун (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Саша Стоун, настоящее имя которого Александр Зарубин, сообщил о новом этапе в своей карьере — блогер заявил в соцсетях, что стал депутатом Московской областной думы. В 2026 году он выдвигался на выборы от партии «Единая Россия». Ранее Стоун участвовал в предварительном голосовании партии, после которого планировал побороться за мандат в Мособлдуме.





О своем избрании блогер рассказал в личном блоге и поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах.





«Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Теперь официально депутат Московской областной думы. Впереди очень много работы и очень интересный путь. С Богом!» — написал Стоун.