«Свяжу и займусь с тобой необычным сексом»: Бузова, Водонаева и другие звезды рассказали о самых нелепых свиданиях

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В мире шоу-бизнеса знаменитости всегда находятся под пристальным вниманием публики, и их личная жизнь часто становится предметом обсуждения. «Радио 1» расскажет о нескольких примерах неудачных свиданий российских знаменитостей.
Ольга БузоваПопулярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась на свидании со знаменитым спортсменом.
«Однажды позвал на свидание один знаменитый спортсмен. Назначил встречу в ресторане. Приехала, а он первым делом попросил селфи. На вопрос, зачем, ответил: мама попросила. Не поверила, что он может встречаться с Ольгой Бузовой. Было грустно и обидно. Подумала: "Ну, всякое бывает". А через десять минут к нам за столик подсел его друг, которого кавалер позвал для поддержки. Тут все стало понятно... Нам не по пути. Попрощалась, позвонила подруге, и мы поехали в кино, ведь вечер был уже свободен», — рассказала Бузова.
Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь
Любовь ТихомироваНесмотря на развод с мужем, звезда не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола, но пока не стремится к новым романтическим отношениям.
«Нелепых попыток знакомства было достаточно. Помню, как один чудик стукнул мой автомобиль, чтобы я вышла во двор и поговорила с ним. Следующая же наша встреча состоялась уже в ГАИ. Конечно, я на него сильно ругалась, лишнего времени ходить по инспекциям у меня не было. Но, представляете, этот экстремал заплатил штраф, да еще и сам все починил. Кстати, наше "общение" продолжается до сих пор — периодически звонит, приглашает на кофе, чай и так далее. Настойчивый мужчина оказался!», — поделилась Тихомирова.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алёна ВодонаеваАлёна Водонаева считает, что успешный и уверенный в себе мужчина должен быть ответственным, интеллектуально развитым, внимательным и обладать чувством юмора. Однако не только такие попадались на пути у знаменитости.
«Парень пригласил в ресторан на первое свидание. Принесли еду. И вдруг он резко встал и сделал сальто назад посреди заведения в центре Москвы. После же спокойно сел на место и резюмировал: "Видишь, как я могу! И, кстати, не только это. Если будешь со мной, покажу много интересного в постели. Свяжу и займусь с тобой необычным сексом". Второй встречи у нас не было, как вы понимаете», — вспомнила Алёна.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Регина ТодоренкоТелеведущая рассказала про случай, произошедший с ней во время её учёбы в университете. Тогда она участвовала в гастролях вместе с женской группой и столкнулась с неприятным и грустным опытом на свидании.
«Он приготовил для меня целый квест по лесу: везде были разложены карточки-сердечки с загадками, находя которые я должна была дойти до финиша, где ждал красиво накрытый стол на краю обрыва, откуда открывался потрясающий вид. Но именно в этот день после концерта мне стало очень плохо, и меня забрала скорая. Он об этом ничего не знал, ведь не имел даже номера моего телефона. Конечно, на следующий день он узнал, что со мной случилось, но сказал, что больше никогда подобных сюрпризов мне не сделает. Вот такое неудачное свидание у меня было, когда вместо романтики и шикарного стола с шампанским в лесу, я отправилась в больницу», — написала в социальных сетях Тодоренко.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ани ЛоракПевица столкнулась с настойчивым и навязчивым поклонником, который преследовал её на протяжении нескольких лет. Фанат подкарауливал артистку после концертов и даже пытался разузнать её номер телефона через знакомых.
«Короче, мечтал познакомиться. Такое навязчивое внимание испугало женщину. Теперь фото ухажера находится у охраны певицы, чтобы парня не пропускали на ее выступления или к дому. Несколько раз он прилетал на гастроли в регионы, покупал билеты в первый ряд, дарил огромные букеты роз, но, если она не говорила ему хотя бы пару слов, выходил из себя, пытался залезть на сцену. В общем, секьюрити просто выводили его из зала — мало ли что, еще кинется на артистку!», — рассказали в окружении певицы.
Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев
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