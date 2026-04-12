«Начала набирать мышцы»: Анастасия Решетова рассказала о работе над телом
Анастасия Решетова ответила на критику худобы
Модель Анастасия Решетова прокомментировала в соцсетях критику своей внешности и рассказала о переменах в подходе к тренировкам и питанию.
Ранее подписчики не раз упрекали звезду в чрезмерной худобе и советовали ей набрать вес. Долгое время Решетова игнорировала подобные замечания, однако, как оказалось, изменения всё же произошли — но исключительно по её собственной инициативе.
Модель сделала акцент на наборе мышечной массы и пересмотрела тренировочный процесс. В личном блоге она продемонстрировала обновлённую фигуру, отметив, что уже видит результат своих усилий.
«Не могу не похвастаться тем, что начала набирать мышцы и больше не выгляжу так, что меня хочется назвать очень худой», — поделилась она.По словам Решетовой, для неё важно не просто увеличить вес, а сформировать качественный мышечный каркас, который обеспечивает подтянутость и здоровье. Такой подход, считает звезда, помогает добиться устойчивого и долгосрочного результата.