«По акценту слышно»: Виктория Боня жёстко ответила аферисту

12 апреля 2026, 14:06

Виктория Боня разоблачила телефонного мошенника в прямом разговоре

Телеведущая Виктория Боня столкнулась с телефонным мошенником и решила превратить ситуацию в наглядный урок для зрителей. Инцидент произошёл во время съёмок её реалити-шоу «Роскошный лайфстайл».





Злоумышленник представился сотрудником налоговой службы и попытался запугать звезду якобы грядущей проверкой. Однако Боня сразу распознала обман и не стала подыгрывать.





«Какая проверка?! Знаю я ваших мошенников! По акценту слышно», — резко ответила телеведущая, не давая собеседнику вести диалог.