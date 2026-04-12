«По акценту слышно»: Виктория Боня жёстко ответила аферисту

Виктория Боня разоблачила телефонного мошенника в прямом разговоре
Телеведущая Виктория Боня столкнулась с телефонным мошенником и решила превратить ситуацию в наглядный урок для зрителей. Инцидент произошёл во время съёмок её реалити-шоу «Роскошный лайфстайл».



Злоумышленник представился сотрудником налоговой службы и попытался запугать звезду якобы грядущей проверкой. Однако Боня сразу распознала обман и не стала подыгрывать.

«Какая проверка?! Знаю я ваших мошенников! По акценту слышно», — резко ответила телеведущая, не давая собеседнику вести диалог.
Когда аферист попытался перейти к стандартной схеме с просьбой назвать код из SMS, Боня окончательно пресекла попытку обмана. Она заявила, что давно не является налоговым резидентом России, и посоветовала звонящему «разбираться у себя дома», после чего завершила разговор.

Ситуация стала очередным напоминанием о распространённых схемах телефонного мошенничества и важности сохранять бдительность.
Софья Метелева

