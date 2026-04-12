«Ужасно непросто»: Анна Пересильд высказалась о хейте в свой адрес
Актриса Анна Пересильд поделилась личными переживаниями, связанными с травлей и агрессией в социальных сетях. В своём блоге она призвала подписчиков быть более добрыми и осознанными в общении.
По словам артистки, ей не раз приходилось сталкиваться с хейтом — как из-за внешности, так и из-за творческих работ. Пересильд призналась, что негативные комментарии могут сильно ранить и вызывать тяжёлые эмоции.
«Так много грустного и обидного пишут про других, что аж плакать хочется… Проходить через этот бесконечный хейт ужасно непросто», — отметила она.Актриса описала состояние, знакомое многим публичным людям: разочарование и бессилие, когда в проект вкладывается много сил, а в ответ приходит волна критики.
При этом Пересильд подчеркнула, что поддержка коллег и профессионального окружения помогает ей сохранять уверенность в себе и своих работах, несмотря на давление со стороны пользователей сети.