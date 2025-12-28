«Ты больная, что ли?»: Анита Цой вспомнила свой неудачный Новый год
Певица Анита Цой вспомнила, что чуть не встретила Новый год в метро
Певица Анита Цой поделилась с изданием «Абзац» историей о самом неудачном праздновании Нового года в своей жизни.
Артистка рассказала, что в тот период у неё проходило много концертов. Плотный график вызвал перестановки в расписании и опоздания. Из-за этого Цой едва не встретила праздник в метро.
«Бешеные пробки, и мы прямо в платьях и гриме прыгали в метро и ехали. Никогда не забуду, как две женщины сидели в метро, а я стояла рядом. Одна другую подталкивает и говорит: «Слушай, по-моему, это Анита Цой». А та говорит: «Ты больная, что ли? Будет она в метро ездить с 31-го на 1-е». Новый год мы отпраздновали практически в метро», — вспомнила певица.Ранее Анита Цой рассказала, как ей под Новый год пришлось выступать в костюме покемона.