«Ты больная, что ли?»: Анита Цой вспомнила свой неудачный Новый год

28 декабря 2025, 12:29

Певица Анита Цой вспомнила, что чуть не встретила Новый год в метро

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой поделилась с изданием «Абзац» историей о самом неудачном праздновании Нового года в своей жизни.





Артистка рассказала, что в тот период у неё проходило много концертов. Плотный график вызвал перестановки в расписании и опоздания. Из-за этого Цой едва не встретила праздник в метро.

«Бешеные пробки, и мы прямо в платьях и гриме прыгали в метро и ехали. Никогда не забуду, как две женщины сидели в метро, а я стояла рядом. Одна другую подталкивает и говорит: «Слушай, по-моему, это Анита Цой». А та говорит: «Ты больная, что ли? Будет она в метро ездить с 31-го на 1-е». Новый год мы отпраздновали практически в метро», — вспомнила певица.