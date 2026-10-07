«Начали с больного»: бывшая участница «Блестящих» высказалась о своем весе

07 октября 2026, 21:44

Певица Ольга Орлова находится в максимальном весе

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница поп-группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла свой вес. Об этом 48-летняя артистка рассказала на своей странице в Instagram*.





Орлова призналась, что сейчас весит 55 килограммов при росте 157 сантиметров. По словам телеведущей, это ее максимальный вес.





«Начали с больного. Сейчас я в своем максимальном весе. 55 килограммов при росте 157 сантиметров. Пора на диету. До беременности было 47 килограммов. В таком весе я гораздо комфортнее себя чувствую», — рассказала она.