«Не изучено, не внушает доверия»: Ольга Орлова высказалась против уколов для похудения

01 августа 2026, 22:54

Певица Ольга Орлова рассказала, что сбросила семь килограммов с помощью диеты

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова поделилась своим опытом похудения и призналась, что предпочитает традиционные способы борьбы с лишним весом. По словам певицы, ей удалось сбросить семь килограммов благодаря ограничениям в питании, однако часть веса со временем вернулась. Об этом сообщает NEWS.ru.





Артистка отметила, что не ищет сложных решений и считает главным правилом контроля веса умеренность в еде. По её словам, она хорошо знает особенности своего организма и понимает, что именно помогает ей поддерживать форму.





«Я сидела на диете, похудела на 7 кг. Потом шесть набрала. Не жрёшь — худеешь, жрёшь — поправляешься. Я знаю своё питание — не жрать на ночь», — рассказала Орлова.

«Уколы — я против. Всё, что не изучено, не внушает доверия. Я, конечно, не доктор. Я свою философию никому не навязываю, но я сама противник [модных инъекций]», — подчеркнула артистка.