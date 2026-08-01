«Не изучено, не внушает доверия»: Ольга Орлова высказалась против уколов для похудения
Певица Ольга Орлова рассказала, что сбросила семь килограммов с помощью диеты
Ольга Орлова поделилась своим опытом похудения и призналась, что предпочитает традиционные способы борьбы с лишним весом. По словам певицы, ей удалось сбросить семь килограммов благодаря ограничениям в питании, однако часть веса со временем вернулась. Об этом сообщает NEWS.ru.
Артистка отметила, что не ищет сложных решений и считает главным правилом контроля веса умеренность в еде. По её словам, она хорошо знает особенности своего организма и понимает, что именно помогает ей поддерживать форму.
«Я сидела на диете, похудела на 7 кг. Потом шесть набрала. Не жрёшь — худеешь, жрёшь — поправляешься. Я знаю своё питание — не жрать на ночь», — рассказала Орлова.Особое внимание певица уделила теме инъекционных препаратов для похудения, которые в последние годы приобрели популярность среди знаменитостей. Орлова призналась, что относится к таким средствам крайне настороженно и сама никогда не стала бы ими пользоваться.
По её мнению, препараты, долгосрочное влияние которых ещё недостаточно изучено, могут представлять потенциальную опасность для здоровья.
«Уколы — я против. Всё, что не изучено, не внушает доверия. Я, конечно, не доктор. Я свою философию никому не навязываю, но я сама противник [модных инъекций]», — подчеркнула артистка.Ольга добавила, что не осуждает тех, кто выбирает другие методы похудения, однако лично считает более безопасным придерживаться правильного питания и здоровых привычек, чем полагаться на современные препараты.