Начали встречаться, когда Лиза была школьницей? Как развивались отношения Ильи Авербуха и звезды сериала «Папины дочки» Арзамасовой

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
Лиза Арзамасова — одна из тех актрис, которая начала свой творческий путь еще в раннем детстве. Девочка много снималась в эпизодических ролях, но по-настоящему стала известна публике по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
В последнее время всё чаще можно услышать об актрисе как о молодой супруге известного фигуриста Ильи Авербуха. Подробнее о жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».
Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в городе Москва. С самого детства девочка мечтала стать актрисой, и мама помогла ребенку как можно раньше исполнить эту мечту. Когда Лизе было четыре года, она начала посещать музыкальную студию при ГИТИСе и активно участвовать в кастингах на роли в кино. Первые эпизодические роли актрисы — в картинах «Ковчег», «Всадник по имени смерть» и «Место под солнцем». С 2004 года Елизавета начала выступать на сцене театра. Она сыграла главную роль в мюзикле «Энни», в опере «Анастасия» и постановке «Человек-подушка».
Кроме съемок в кино и работы в театре, Арзамасова активно занималась музыкой. В 15 лет актриса выпустила свою первую песню «Я твое солнце». Спустя два года последовала следующая композиция «Предвкушение». К всеобщему удивлению, после окончания школы Арзамасова решила не продолжать обучение в сфере актёрского мастерства. Вместо этого она выбрала продюсерское направление в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Девушка посчитала, что это направление более перспективно для её будущего.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает порядка 75 ролей. Наиболее яркими работами актрисы в кино можно назвать ленты «Любовь в большом городе», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Укрощение свекрови», «Легенды Орлёнка» и, конечно же, «Папины дочки».
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
Сейчас Елизавете Арзамасовой 30 лет. Она счастлива жена и мать двоих детей. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а спустя 3 года дочка Лия. Супруг актрисы всеми известный фигурист Илья Авербух старше жены на 20 лет. Однако разница в возрасте не помешала паре выстроить крепкие семейные отношения.
Влюбленные сыграли тихую свадьбу в декабре 2020 года. Для поклонников пары отношения звезд стали большим удивлением. Возник логичный вопрос: когда зародилась любовь у этих, казалось бы, столь далеких людей? У фанатов имеются предположения, что пара начала общаться еще в далеком 2010 году, когда совместно работали на проекте «Ледниковый период». К тому времени Авербух только что завершил бракоразводный процесс с Ириной Лобачёвой, а юная актриса ещё училась в школе и собиралась отметить свой пятнадцатый день рождения. Масла в огонь сплетен о давней любви актрисы и фигуриста подлила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина.
Фигурист поделился с представителями прессы, что до достижения Лизой совершеннолетия их отношения носили исключительно профессиональный характер. Однако после встречи на каком-то мероприятии они решили быть вместе. Впрочем, как было на самом деле, не имеет значения при сложившейся благополучной семье актрисы и фигуриста.
Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
После рождения детей актриса брала паузу в съемках и всю себя посвящала семье. Сейчас Елизавета вернулась к работе, на экраны уже вышло продолжение сериала «Папины дочки. Новые» 2 и 3. Актриса продолжает заниматься благотворительностью и быть попечителем фонда «Старость в радость». Семья не мешает карьере Арзамасовой, муж с уважением относится к желанию молодой жены развиваться в профессии и при случае помогает ей с детьми.
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Юная актриса
Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в городе Москва. С самого детства девочка мечтала стать актрисой, и мама помогла ребенку как можно раньше исполнить эту мечту. Когда Лизе было четыре года, она начала посещать музыкальную студию при ГИТИСе и активно участвовать в кастингах на роли в кино. Первые эпизодические роли актрисы — в картинах «Ковчег», «Всадник по имени смерть» и «Место под солнцем». С 2004 года Елизавета начала выступать на сцене театра. Она сыграла главную роль в мюзикле «Энни», в опере «Анастасия» и постановке «Человек-подушка».
Кроме съемок в кино и работы в театре, Арзамасова активно занималась музыкой. В 15 лет актриса выпустила свою первую песню «Я твое солнце». Спустя два года последовала следующая композиция «Предвкушение». К всеобщему удивлению, после окончания школы Арзамасова решила не продолжать обучение в сфере актёрского мастерства. Вместо этого она выбрала продюсерское направление в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Девушка посчитала, что это направление более перспективно для её будущего.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает порядка 75 ролей. Наиболее яркими работами актрисы в кино можно назвать ленты «Любовь в большом городе», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Укрощение свекрови», «Легенды Орлёнка» и, конечно же, «Папины дочки».
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Личная жизнь
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
Сейчас Елизавете Арзамасовой 30 лет. Она счастлива жена и мать двоих детей. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а спустя 3 года дочка Лия. Супруг актрисы всеми известный фигурист Илья Авербух старше жены на 20 лет. Однако разница в возрасте не помешала паре выстроить крепкие семейные отношения.
Влюбленные сыграли тихую свадьбу в декабре 2020 года. Для поклонников пары отношения звезд стали большим удивлением. Возник логичный вопрос: когда зародилась любовь у этих, казалось бы, столь далеких людей? У фанатов имеются предположения, что пара начала общаться еще в далеком 2010 году, когда совместно работали на проекте «Ледниковый период». К тому времени Авербух только что завершил бракоразводный процесс с Ириной Лобачёвой, а юная актриса ещё училась в школе и собиралась отметить свой пятнадцатый день рождения. Масла в огонь сплетен о давней любви актрисы и фигуриста подлила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина.
«Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала ''Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир''. Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой», — заявляла Родина.
Фигурист поделился с представителями прессы, что до достижения Лизой совершеннолетия их отношения носили исключительно профессиональный характер. Однако после встречи на каком-то мероприятии они решили быть вместе. Впрочем, как было на самом деле, не имеет значения при сложившейся благополучной семье актрисы и фигуриста.
Чем сейчас занимается Арзамасова
Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)
После рождения детей актриса брала паузу в съемках и всю себя посвящала семье. Сейчас Елизавета вернулась к работе, на экраны уже вышло продолжение сериала «Папины дочки. Новые» 2 и 3. Актриса продолжает заниматься благотворительностью и быть попечителем фонда «Старость в радость». Семья не мешает карьере Арзамасовой, муж с уважением относится к желанию молодой жены развиваться в профессии и при случае помогает ей с детьми.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова